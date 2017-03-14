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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Зачем Кернел скупает аграрные угодья

10:08 04.04.2017 |

Новости АПК

 Мария Бровинская, ЛIГАБiзнесIнформ

Всю прошлую неделю аграрный рынок обсуждал переговоры самого дорогого публичного агрохолдинга Украины Кернел Андрея Веревского с собственниками агрокомпаний о скупке их земельных активов. Как сообщили LIGA.net два инвестбанкира и два участника аграрного рынка, Кернел завершает покупку компании Украинские аграрные инвестиции, которую связывают с российским бизнесменом Михаилом Прохоровым. По данным собеседников издания, холдинг ожидает согласования сделки со стороны Антимонопольного комитета Украины.

"Менеджмент УАИ уже на чемоданах, ждут, что вот-вот Кернел поставит своих", - сообщил участник рынка, пожелавший не называть своего имени.

После покупки компания Веревского приблизится к крупнейшему латифундисту Европы - Укрлендфармингу Олега Бахматюка (654 000 га).

Определить размер будущих владений Кернела непросто. УАИ не публикуют информацию о собственном земельном банке. По состоянию на 2015 год, он контролировал 240 000 га и обрабатывал 185 000 из них.

ПОЛЕЗНЫЕ ДАННЫЕ. Кернел - крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла. С 2007 года акции компании торгуются на WSE. Кернел завершил 2016 финансовый год с чистой прибылью $225,2 млн - в 2,1 раза больше, чем в 2015-м. Его выручка сократилась на 14,6% - до $1,99 млрд, EBITDA - на 12,7%, до $346,4 млн. Земельный банк Кернела до заключения сделки - около 390 000 га. Веревскому принадлежит около 39% акций, еще 5% владеет Виталий Хомутынник.

Запасные кандидаты

Украинские аграрные инвестиции - едва ли не последний шанс для Кернела купить землю поближе и подешевле, рассказывает один из крупных участников аграрного рынка на условиях анонимности. Ранее менеджеры агрохолдинга присматривались к украинским активам минимум трех компаний. Договориться о покупке не удалось.

Одним из кандидатов на поглощение, как известно, была агрокомпания Мрия. Но менеджмент холдинга отказался от предложения. Несмотря на это, стороны продолжили переговоры и договорились о проведении аудита. По итогам второго раунда они вновь не договорились о цене, рассказывает знакомый с ходом переговоров участник рынка. За счет покупки Кернел мог увеличить банк на 180 000 га земли.

Аналогичная ситуация произошла и с украинской дочкой сербской MK Group - компанией Агро Инвест Украина. "Свои активы сербы хотят продать давно, но никак не сложат себе цену", - говорит инвестбанкир на условиях анонимности. Земельный банк Агро Инвест Украина - 40 000 га.

Самой близкой к финалу была сделка по покупке земель Renaisco B.V. - дочерней компании Glencore International. Компания Веревского даже получила разрешение от АМКУ на приобретение доли в уставном капитале 10 аграрных предприятий с суммарным зембанком около 70 000 га. Однако, по информации собеседников LIGA.net, сделка не завершена - у Кернела якобы появился более щедрый конкурент и компания Веревского теперь вторая в очереди на эти активы.

Если Кернел завершит покупку УАИ (около 200 000 га) и Renaisco B.V., его общий зембанк может достичь 700 000 га. После выпуска евробондов на $500 млн Веревский сообщил инвесторам, что привлеченные средства направит в том числе на расширения зембанка, не назвав конечной цифры.

Покупка обеих компаний вряд ли входит в планы холдинга, считает аналитик инвестиционной компании Adamant Capital Инна Звягинцева. "Компания ставила себе среднесрочную цель 150 000 га. И если они успели купить землю у Glencore, скорее всего, у Аграрных инвестиций купят какую-то часть", - поясняет она.

Кернел, как правило, приобретает активы компаний, которые испытывают проблемы с обслуживанием кредитов, отмечает руководитель аналитического отдела консалтинговой компании ААА Мария Колесник. "Аналогичная история была с поглощением в 2013 году Дружбы-Новой", - вспоминает она.

С прицелом на будущее

Если Кернел договорится о завершении сделки, покупка обойдется недешево. Земельные угодья могут стоит $1 000-1 500 за гектар, говорит руководитель аналитического департамента инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий.

Зачем Кернелу вкладываться в расширение земельного банка? Покупка земли сейчас может означать подготовку Кернела к открытию земельного рынка, считает управляющий партнер адвокатского объединения Suprema Lex Виктор Мороз.

По его словам, в предлагаемом законопроекте об обороте земель сельхозназначения одним из оснований приобретения права собственности на земелю является внесение земельных участков в уставной капитал юридического лица.

"Таким образом, фактически предлагается узаконить первоочередное право покупки земель сельскохозяйственного назначения юридическими лицами, владеющими корпоративными правами на землю", - говорит он.
Соглашаются с юристом и знакомые с ходом переговоров участники рынка. Скупка земли может означать, что к открытию рынка крупнейшие игроки придут во всеоружии.


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Ме­мо­ран­дум со­труд­ни­че­ства с МВФ преду­смат­ри­ва­ет за­пуск зе­мель­ной ре­фор­мы в 2017, - Да­ни­люк 14.03.2017

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