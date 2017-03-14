Министр финансов Александр Данилюк заявляет о предусмотрении в меморандуме сотрудничества с Международным валютным фондом запуска земельной реформы в 2017 году.

Об этом он сообщил в эфире телеканала ICTV, передают Українські Новини.

"Официальный документ (меморандум) будет обнародован только после заседания совета директоров... Что планируется делать с земельной реформой. Действительно, мы планируем, как это было предусмотрено в предыдущих меморандумах, запустить земельную реформу в этом году", - сказал Данилюк

Министр добавил, что для нового витка развития аграрного сектора и привлечения в него инвестиций необходимо предоставить людям право распоряжаться землей.

"Нам очень важно законодательно урегулировать работу рынка земли. Как это будет происходить? Нам над этим еще предстоит работать вместе со Всемирным банком, с экспертами, которые понимают, как должен развиваться рынок", - подчеркнул Данилюк.

Он назвал чрезвычайно важным сотрудничество Украины с МВФ, так как это в свое время помогло достичь макроэкономической стабильности в стране.

Как сообщали Українські Новини, Данилюк сообщил, что меморандум сотрудничества с МВФ также предусматривает пенсионную реформу и создание Антикоррпционного суда.

Совет директоров МВФ рассмотрит украинский вопрос 20 марта.