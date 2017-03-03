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Вопреки преобладающим негативным ожиданиям рынка гривна смогла заметно укрепиться на межбанке
23:48 02.03.2017 |
Второй день весны снова удивил валютчиков: вместо подорожания доллара, 2 марта произошел резкий обвал его курса - на 14 копеек, после чего межбанк закрепился в рамках 27,03-27,05 грн./$, сообщил UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.
Вместо продажи, Нацбанк выкупал валюту.
«Сегодня вопреки преобладающим негативным ожиданиям рынка гривна смогла заметно укрепиться. Вслед за открытием безналичных торгов на уровнях 27,14-27,16 грн./$ доллар начал постепенно сдавать позиции. Немного задержавшись у отметок 27,11-27,13 грн./$ котировки начали более стремительное снижение. Уже к полдню доллар подешевел к 27,01-27,05 грн./$. В этот момент на рынке появился Нацбанк с покупкой валюты через механизм запроса наилучшего курса. После обеда котировки скорректировались в диапазон 27,03-27,05 грн./$, в котором завершился торговый день», - уточнил детали торгов Верхградский.
По его оценке, НБУ выкупил на торгах от $7 млн. до $10 млн., совершая сделки в рамках 27,02-27,04 грн./$.
Казначеи хором говорили о снижении спроса на валюту. Ведь больше продавать экспортеры не стали: общий объем долларовых торгов 2 марта сократился со вчерашних $243,62 млн. до $212,60 млн.
«Основное влияние вновь начинают оказывать сезонные факторы, вызванные действиями агропроизводителей, которые как раз продолжают подготовку к посевной», - при этом сказал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Финансисты не жаловались на придерживание заявок на покупку доллара, и искусственные ограничения спроса. И сегодняшние настроения назвали аномалией.
«На наш взгляд, сегодняшняя ситуация на межбанке больше похожа не на тренд, а на ситуативный профицит валюты, который вряд ли продержится продолжительное время», - заверил Станислав Верхградский.
Новости из Нацбанка после заседания монетарного комитета не удивили финансистов, и не влияли на настроения на межбанке. Банкиры уверяют, что не ждали от регулятора ничего другого.
Как и ожидалось, монетарный совет НБУ оставил учетную ставку на том же уровне 14%.
«Несмотря на выравнивание валютного рынка, монетарный комитет НБУ сегодня не ввел каких-либо ключевых послаблений для рынка. На прежнем уровне осталась и учетная ставка. Не думаю, что банковское сообщество ожидало кардинальных изменений, учитывая риски для позиций нацвалюты, которые сохраняются из-за ситуации в АТО», - дополнил коллегу Олег Куринной.
Мало впечатлило казначеев и их клиентов заявление председателя Нацбанка Валерии Гонтаревой о том, что она допускает свое увольнение из НБУ.
Банкиры рассчитывают, что завтра настроения межбанка будут формироваться за счет рыночных факторов и информации с Донбасса.
«Допущенные к торгам заявки на покупку валюты, продажи экспортеров и Нацбанк в роли арбитра на межбанковской арене будут основными курсообразующими факторами. Также рынок продолжает внимательно следить за развитием ситуации, связанной с энергетической блокадой на востоке страны», - сказал Станислав Верхградский.
По его прогнозу, межбанк завтра должен стартовать в рамках 27,0-27,10 грн./$.
А Олег Куринной ждет торговли в течение дня в рамках 27,05-27,15 грн./$.
При этом финансисты рассчитывают и дальше держать под контролем наличный курс.
«Наличный рынок не сильно отреагировал на снижение межбанка и оставался неизменным в широком диапазоне 27,10-27,20 грн./$», - уточнил Верхградский.
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