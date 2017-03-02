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Топливно-энергетический комплекс
НБУ сохранил учетную ставку на 14%
Национальный банк сохранил учетную ставку на уровне 14%.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Согласнро ему, в январе инфляция ускорилась до 12,6% в годовом измерении, что соответствовало прогнозам регулятора.
Незначительное ускорение инфляции произошло в связи с ростом производственных расходов, в том числе на продукты питания, ослаблением гривны в конце 2016 и в первой половине января текущего года.
В феврале, по оценкам НБУ, инфляция продолжила ожидаемо ускоряться, преимущественно за счет эффекта базы сравнения.
"Повышение цен на товары украинского экспорта на мировых рынках вместе с постепенным ростом предложения валюты от экспорта способствовали стабилизации ситуации на валютном рынке во торой половине февраля. Более того, если в январе НБУ преимущественно продавал валюту, для сглаживания чрезмерных колебаний курса, то в феврале он компенсировал эти потери. В результате чистая покупка инвалюты с начала года была положительной", - комментируют в НБУ.
Нацбанк отмечает, что экономика страны продолжает восстанавливаться, в том числе за счет благоприятной внешней конъюнктуры и высокого инвестиционного спроса.
Оживление экономической активности, по мнению Нацбанка, продолжает рост спроса на рабочую силу.
Под влиянием этого фактора, а также в результате повышения минимальной зарплаты, реальная зарплата в январе выросла на 21,4% в годовом измерении.
Национальный банк проведет следующее заседание правления по монетарным вопросам 13 апреля.
Как сообщали Українські Новини, с 4 марта 2015 года НБУ повысил учетную ставку с 19,5% до 30%.
Затем НБУ неоднократно сохранял учетную ставку на уровне 30%.
28 августа НБУ снизил учетную ставку до 27%, а 25 сентября 2015 года - до 22%.
Национальный банк снизил учетную ставку с 22% до 19% с 22 апреля, а 27 мая НБУ снизил учетную ставку с 19% до 18%, 24 июня - с 18% до 16,5%.
29 июля 2016 НБУ снизил учетную ставку с 16,5% до 15,5%, с 16 сентября 2016 - с 15,5% до 15%.
28 октября 2016 НБУ снизил учетную ставку с 15% до 14%, а в декабре 2016 и январе 2017 - сохранил на 14%.
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