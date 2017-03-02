Национальный банк сохранил учетную ставку на уровне 14%.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Согласнро ему, в январе инфляция ускорилась до 12,6% в годовом измерении, что соответствовало прогнозам регулятора.

Незначительное ускорение инфляции произошло в связи с ростом производственных расходов, в том числе на продукты питания, ослаблением гривны в конце 2016 и в первой половине января текущего года.

В феврале, по оценкам НБУ, инфляция продолжила ожидаемо ускоряться, преимущественно за счет эффекта базы сравнения.

"Повышение цен на товары украинского экспорта на мировых рынках вместе с постепенным ростом предложения валюты от экспорта способствовали стабилизации ситуации на валютном рынке во торой половине февраля. Более того, если в январе НБУ преимущественно продавал валюту, для сглаживания чрезмерных колебаний курса, то в феврале он компенсировал эти потери. В результате чистая покупка инвалюты с начала года была положительной", - комментируют в НБУ.

Нацбанк отмечает, что экономика страны продолжает восстанавливаться, в том числе за счет благоприятной внешней конъюнктуры и высокого инвестиционного спроса.

Оживление экономической активности, по мнению Нацбанка, продолжает рост спроса на рабочую силу.

Под влиянием этого фактора, а также в результате повышения минимальной зарплаты, реальная зарплата в январе выросла на 21,4% в годовом измерении.

Национальный банк проведет следующее заседание правления по монетарным вопросам 13 апреля.

Как сообщали Українські Новини, с 4 марта 2015 года НБУ повысил учетную ставку с 19,5% до 30%.

Затем НБУ неоднократно сохранял учетную ставку на уровне 30%.

28 августа НБУ снизил учетную ставку до 27%, а 25 сентября 2015 года - до 22%.

Национальный банк снизил учетную ставку с 22% до 19% с 22 апреля, а 27 мая НБУ снизил учетную ставку с 19% до 18%, 24 июня - с 18% до 16,5%.

29 июля 2016 НБУ снизил учетную ставку с 16,5% до 15,5%, с 16 сентября 2016 - с 15,5% до 15%.

28 октября 2016 НБУ снизил учетную ставку с 15% до 14%, а в декабре 2016 и январе 2017 - сохранил на 14%.



