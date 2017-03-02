Меморандум по итогам третьего пересмотра программы расширенного финансирования EFF с МВФ может быть последним, под которым будет стоять подпись нынешнего главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой, подтвердила сама В.Гонтарева на пресс-конференции в Киеве в четверг.

"Но еще раз подчеркиваю, что официально Нацбанк за месяц подаст сообщение. Мы такое сообщение не делали. И все правление Нацбанка работает по очень плотному графику", – отметила В.Гонтарева.

Отвечая на вопросы о причинах возможной отставки, глава Нацбанка привела пример, когда накануне батальон "Азов" выставил под центральный входом в центробанк гроб с ее головой.

"Если вся страна считает это нормальной ситуацией, то так это и есть", – сказала В.Гонтарева.

"Вы знаете, кто им ("Азовом" – ИФ) управляет, вы можете озвучить сейчас для телевидения? – обратилась она к журналистам. – Нет? Почему? Боитесь?"

Один из журналистов в ответ сказал, что этот батальон контролирует действующий министр.

"А кто ему помогает?" – задала риторический вопрос глава НБУ.

С середины минувшей недели ряд СМИ сообщал о якобы принятом В.Гонтаревой решении подать заявление об отставке, которое готов удовлетворить президент. Источники агентства "Интерфакс-Украина" на рынке отметили, что, в отличие от подобных сообщений в прошлые годы, в этот раз вероятность отставки выше, однако в любом случае глава НБУ будет настаивать на приходе на ее место неполитической фигуры - профессионального банкира.

НБУ официально опроверг информацию о возможной отставке В.Гонтаревой в течение ближайшего месяца. "Как вам известно, НБУ традиционно за месяц сообщает о предстоящих изменениях в составе правления. Такого сообщения не было, значит, информация не соответствует действительности", – говорилось в его сообщении 27 февраля.

В.Гонтарева - девятый руководитель Нацбанка Украины за всю историю его существования с 1991 года. Первым главой украинского центробанка был Владимир Матвиенко, которого в 1992 год сменил Вадим Гетьман (убит в 1998 году), а ему на смену пришел его ученик Виктор Ющенко, ставший впоследствии премьером и президентом страны.

Затем длительное время у руля Нацбанка был первый заместитель В.Ющенко Владимир Стельмах – в 2000-2002 гг., 2004-2010 гг.

С конца 2002-го по 2004 гг. НБУ официально возглавлял Сергей Тигипко, хотя последние несколько месяцев его полномочия фактически исполнял ставший в 2014-2015 гг. премьером Арсений Яценюк. В период президентства Виктора Януковича Нацбанком руководили Сергей Арбузов (с конца 2010 года по начало 2013 года) и Игорь Соркин. После Революции достоинства Нацбанк с 24 февраля по 19 июня 2014 года главой центробанка был нынешний первый вице-премьер Степан Кубив.