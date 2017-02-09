Финансовые новости
- |
- 09.02.17
- |
- 02:13
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Банкиры прогнозируют, что тренд крепкой гривны будет продолжаться на протяжении ближайшего месяца
23:49 08.02.2017 |
8 февраля безналичный курс доллара провалился еще на 10 копеек, и зафиксировался в рамках 26,88-26,92 грн./$, сообщил UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.
Межбанк завалили долларом с самого утра. Потому его котировки сразу устремились вниз: по словам директора департамента казначейства Пиреус Банка Игоря Якобчука, уже за час-полтора торгов они просели сначала до 26,90-26,94 грн./$, а затем и до 26,88-26,92 грн./$. На что достаточно быстро среагировал Нацбанк, который оперативно объявил аукцион по скупке доллара общим объемом до $50 млн.
Появление чиновников было ожидаемым, однако поведение оказалось непредсказуемым: из предложенных финансистами $35,4 млн. регулятор прикупил лишь $26,50 млн., с курсом отсечения 26,92 грн./$."Участники рынка обсуждали, почему НБУ не захотел "подняться" на аукционе на 1 копейку и забрать весь предложенный ему объем, а это дополнительных $8,9 млн в резервы. Ближе к обеду на рынке вновь появился Нацбанк с покупкой в форме "запроса наилучшего курса", во время которой, по нашим оценкам, НБУ мог купить $3-5 млн. На обед рынок уходил с уровнями 26,88-26,90 грн./$. Во второй половине дня активность на межбанке была низкой, объемов не было", - уточнил Станислав Верхградский.
Утренний поток доллара позволил существенно нарастить общие объемы торгов: в итоге они выросли с $191,62 млн. до $297,72 млн. Это, конечно, не максимумы по $350-400 млн, которые на межбанке фиксировались в декабре 2016 г., но все же куда больше последних февральских объемов. Хотя банкиры говорят, что многие их клиенты-экспортеры уже приближаются 120-дневному сроку продажи выручки. Так что доллара должно становиться все больше.
"Экспортеры ждали традиционную для этого времени года повышенную волатильность на межбанке. Однако ожидания пока не оправдываются, а отведенные законом сроки возврата валютной выручки в страну начинают "поджимать". Дополнительно росту валютного предложения на межбанке способствуют предстоящие уплаты в бюджет", - отметил Верхградский.
Что дальше
Финансисты ждут активных валютных торгов и завтра. И не только из-за предстоящего налогового периода, под который экспортерам потребуется гривни, но и из-за активизации аграриев, которые уже вовсю готовятся к посевной - закупают семена и горюче смазочные материалы.
"Мы прогнозируем, что тренд крепкой гривны будет продолжаться на протяжении ближайшего месяца. На это продолжат оказывать влияние сезонные факторы: налоговый период для крупных компаний до 20 февраля, традиционный бюджетно-налоговый период в конце месяца, рост поступлений от экспортеров-аграриев по истечению 120-дневных сроков возврата валютной выручки, а также необходимость агрокомпаний начинать подготовку к посевной кампании", - рассказал UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
В тоже же время тотального снижения курса гривни казначеи не ждут. Станислав Верхградский прогнозирует завтра старт межбанка в рамках 26,90-27,0 грн./$, а Олег Куринной рассчитывает на курсовые колебания в рамках 26,95-27,05 грн./$.
Впрочем, не исключаются и сюрпризы. Ведь с завтрашнего дня будет сразу в пять раз повышен норматив валютной позиции: с 0,1% до 0,5% регулятивного капитала банка. И финансисты смогут активнее торговать не только клиентскими деньгами, но и своими собственными.
"В четверг ожидаем активизацию спроса на валюту со стороны банков, которым с завтрашнего дня разрешено покупать на собственную валютную позицию до 0,5% от регулятивного капитала. Гривневой ликвидности на рынке для этого достаточно", - заметил Станислав Верхградский.
Намного более предсказуемой ситуация будет на наличном рынке. Он продолжит двигаться вслед за межбанковскими котировками, также как и сегодня.
"Наличный доллар продолжает опускаться стабильно на 5 копеек в день и торгуется в пределах 27,42-27,52 грн./$. Маржа между покупкой и продажей сужается до минимума в виду низкой деловой активности на рынке", - объяснил Верхградский.
Ситуация может измениться после ожидаемого старта выплат компенсаций из Фонда гарантирования вкладов физлиц вкладчикам Платинум Банка. Напомним, им собираются выплатить порядка 5 млрд. грн. И можно не сомневаться, что значительная часть полученных средств будет конвертироваться людьми в доллар.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
|Банкиры прогнозируют, что тренд крепкой гривны будет продолжаться на протяжении ближайшего месяца
Факторы: налоговый период для крупных компаний до 20 февраля, традиционный бюджетно-налоговый период в конце месяца, рост поступлений от экспортеров-аграриев по истечению 120-дневных сроков возврата валютной выручки, а также необходимость агрокомпаний начинать подготовку к посевной кампании.
ТОП-НОВОСТИ
|Как Тарута решил стать круче Пинчука
|Берлин анонсировал переговоры по Украине в "нормандском формате"
|Нежелезобетонный "Оппоблок". Кто решил подергать Ахметова за провода "Укртелекома"
|Как ОРДЛО под Авдеевкой может обрушить свою экономику
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Каким будет рост цен в Украине
|Инфляция в Украине в январе ускорилась до 1,1% - Госстат
Инфляция в Украине в январе 2017 года составила 1,1% по сравнению 0,9% в декабре предыдущего года, сообщила Государственная служба статистики Украины в среду. В годовом измерении рост потребительских цен также ускорился по итогам января до 12,6% с 12,4% за минувший год.
|Кабмин назначил главой Нацполиции начальника угрозыска Князева
|Госстат предварительно оценивает рост ВВП в 4-м квартале 2016 в 4,5-4,8%
"По предварительным оценкам ВВП в 4-м квартале прошлого года будет обнародован на следующей неделе. Но уже сейчас, на основании данных разных отраслей, можно сказать об ускорении роста ВВП в 4-м квартале. Ориентированный рост ВВП в сравнении с 4-м кварталом 2015 года может составить от 4,5% до 4,8%", - Игорь Вернер.
|Рада решила провести парламентские слушания о реформировании пенсионной системы 7 июня
|Гройсман обещает изменение пенсионной системы в 2017
"Я считаю, что в 2017 году у нас есть все основания говорить о том, что будет изменена пенсионная система, и она будет справедливой. Пенсионеры ощутят увеличение пенсионных выплат, но эту систему нужно коренным образом изменить, и мы будем готовы представить ее украинцам", - заявил премьер.
Это интересно
|Twitter начнет устанавливать личности агрессивных пользователей
|Lenovo представила Yoga A12 — бюджетную Android-версию ноутбука Yoga Book
|WPG представила графеновый портативный аккумулятор емкостью 5000 мА•ч, который заряжается за 10 минут
Портативный аккумулятор, который доступен по цене от 26 долларов, имеет емкость 5000 мА•ч, для его полной зарядки требуется всего 10 минут. Также предусмотрена версия емкостью 10000 мА•ч. Обе модели поддерживают технологию быстрой зарядки током до 5 А с напряжением 12 В.
|В Audi задумались над выпуском гиперкара
Компания Audi рассматривает возможность выпуска гиперкара, который мог бы составить конкуренцию готовящемуся Mercedes-AMG Project One. Как рассказал в интервью Car Advice глава подразделения Sport Стефан Винкельманн, с помощью такой модели можно было бы «протестировать значимость бренда».
|Google закрывает сервис платежей с помощью голоса
|Глава Volkswagen объявил о конце эры даунсайзинга
|У Jaguar Land Rover украли двигателей на 3,5 миллиона евро