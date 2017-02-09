8 февраля безналичный курс доллара провалился еще на 10 копеек, и зафиксировался в рамках 26,88-26,92 грн./$, сообщил UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.

Межбанк завалили долларом с самого утра. Потому его котировки сразу устремились вниз: по словам директора департамента казначейства Пиреус Банка Игоря Якобчука, уже за час-полтора торгов они просели сначала до 26,90-26,94 грн./$, а затем и до 26,88-26,92 грн./$. На что достаточно быстро среагировал Нацбанк, который оперативно объявил аукцион по скупке доллара общим объемом до $50 млн.

Появление чиновников было ожидаемым, однако поведение оказалось непредсказуемым: из предложенных финансистами $35,4 млн. регулятор прикупил лишь $26,50 млн., с курсом отсечения 26,92 грн./$.

"Участники рынка обсуждали, почему НБУ не захотел "подняться" на аукционе на 1 копейку и забрать весь предложенный ему объем, а это дополнительных $8,9 млн в резервы. Ближе к обеду на рынке вновь появился Нацбанк с покупкой в форме "запроса наилучшего курса", во время которой, по нашим оценкам, НБУ мог купить $3-5 млн. На обед рынок уходил с уровнями 26,88-26,90 грн./$. Во второй половине дня активность на межбанке была низкой, объемов не было", - уточнил Станислав Верхградский.

Утренний поток доллара позволил существенно нарастить общие объемы торгов: в итоге они выросли с $191,62 млн. до $297,72 млн. Это, конечно, не максимумы по $350-400 млн, которые на межбанке фиксировались в декабре 2016 г., но все же куда больше последних февральских объемов. Хотя банкиры говорят, что многие их клиенты-экспортеры уже приближаются 120-дневному сроку продажи выручки. Так что доллара должно становиться все больше.

"Экспортеры ждали традиционную для этого времени года повышенную волатильность на межбанке. Однако ожидания пока не оправдываются, а отведенные законом сроки возврата валютной выручки в страну начинают "поджимать". Дополнительно росту валютного предложения на межбанке способствуют предстоящие уплаты в бюджет", - отметил Верхградский.

Что дальше

Финансисты ждут активных валютных торгов и завтра. И не только из-за предстоящего налогового периода, под который экспортерам потребуется гривни, но и из-за активизации аграриев, которые уже вовсю готовятся к посевной - закупают семена и горюче смазочные материалы.

"Мы прогнозируем, что тренд крепкой гривны будет продолжаться на протяжении ближайшего месяца. На это продолжат оказывать влияние сезонные факторы: налоговый период для крупных компаний до 20 февраля, традиционный бюджетно-налоговый период в конце месяца, рост поступлений от экспортеров-аграриев по истечению 120-дневных сроков возврата валютной выручки, а также необходимость агрокомпаний начинать подготовку к посевной кампании", - рассказал UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

В тоже же время тотального снижения курса гривни казначеи не ждут. Станислав Верхградский прогнозирует завтра старт межбанка в рамках 26,90-27,0 грн./$, а Олег Куринной рассчитывает на курсовые колебания в рамках 26,95-27,05 грн./$.

Впрочем, не исключаются и сюрпризы. Ведь с завтрашнего дня будет сразу в пять раз повышен норматив валютной позиции: с 0,1% до 0,5% регулятивного капитала банка. И финансисты смогут активнее торговать не только клиентскими деньгами, но и своими собственными.

"В четверг ожидаем активизацию спроса на валюту со стороны банков, которым с завтрашнего дня разрешено покупать на собственную валютную позицию до 0,5% от регулятивного капитала. Гривневой ликвидности на рынке для этого достаточно", - заметил Станислав Верхградский.

Намного более предсказуемой ситуация будет на наличном рынке. Он продолжит двигаться вслед за межбанковскими котировками, также как и сегодня.

"Наличный доллар продолжает опускаться стабильно на 5 копеек в день и торгуется в пределах 27,42-27,52 грн./$. Маржа между покупкой и продажей сужается до минимума в виду низкой деловой активности на рынке", - объяснил Верхградский.

Ситуация может измениться после ожидаемого старта выплат компенсаций из Фонда гарантирования вкладов физлиц вкладчикам Платинум Банка. Напомним, им собираются выплатить порядка 5 млрд. грн. И можно не сомневаться, что значительная часть полученных средств будет конвертироваться людьми в доллар.