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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Оперативное состояние межбанковского валютного рынка Украины

13:19 08.02.2017 |

Финансы

НБУ приводит данные о состоянии межбанковского валютного рынка Украины.


Час

08.02.2017

07.02.2017

Кількість угод

Обсяг купівлі та продажу,

млн. дол. США

Середньозважений курс

Середньозважений курс

9:30

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-

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10:00

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-

-

-

10:30

-

-

-

-

11:00

22

11.34

27.0091

27.0800

11:30

66

34.36

26.9120

27.0667

12:00

114

52.72

26.9109

27.0563

12:30

198

84.58

26.9089

27.0515

13:00

248

114.74

26.9079

27.0422

13:30

 

 

 

27.0383

14:00

 

 

 

27.0370

14:30

 

 

 

27.0351

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27.0310

15:30

 

 

 

27.0327

16:00

 

 

 

27.0325

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27.0320

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11:50 Фонд га­ран­ти­ро­ва­ния про­даст ак­ти­вы че­ты­рех бан­ков по-но­во­му

11:35 Остат­ки средств на кор­с­че­тах бан­ков 8 фев­ра­ля

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12.01 Двух­лет­ний экс­пе­ри­мент по вве­де­нию ше­сти­ча­со­во­го ра­бо­че­го дня в Шве­ции по­до­шел к кон­цу. Ре­зуль­тат ока­зал­ся со­мни­тель­ным

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