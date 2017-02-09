Национальный банк смягчил максимальный объем покупки банками инвалюты на межбанковском валютном рынке с 0,1% от размера регулятивного капитала до 0,5%.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка, передают Українські Новини.

До сих пор общий объем покупки банками иностранных валют и банковских металлов за гривну не мог превышать объема их продажи более чем на 0,1% от размера регулятивного капитала банка (в эквиваленте).

Отныне размер чистой покупки банками валюты сможет быть больше - до 0,5% от размера регулятивного капитала банка (в эквиваленте).

"Это предоставит банкам более широкие возможности для управления своей валютной позицией, а рынку в целом - возможности более активной торговли и самостоятельного поиска курса равновесия. Это достаточно взвешенный шаг, который не будет иметь негативных последствий для валютного рынка", - считают в Нацбанке.

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением правления от 7 февраля 2017 года № 7 "О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 13 декабря 2016 года № 410", которая вступает в силу с 9 февраля 2017.

Как сообщали Українські Новини, в ноябре Национальный банк смягчил временные валютные ограничения для банков и клиентов.