Если возможная новая партия донецкого олигарха будет базироваться на его мирном плане для Донбасса, это узаконит ползучее возвращение "регионалов" к власти.

В озвучивании планов возвращения Донбасса некоторые из украинских политиков уже договорился до идеи реставрации Партии регионов. После предновогоднего скандала вокруг статьи олигарха Виктора Пинчука в Wall Street Journal, где тот предложил провести выборы на оккупированном Донбассе до освобождения его территорий от пророссийских террористов и отойти от евроинтеграционного пути, нардеп Сергей Тарута запустил очередную медийную провокацию. В статье в "Зеркале недели", совладельцем которой является жена Анатолия Гриценко Юлия Мостовая, нардеп и совладелец "Индустриального союза Донбасса" опубликовал собственный план возвращения Донбасса.

Главная "новелла" Таруты свелась к тому, что нужно вернуть к власти на Донбассе представителей местной власти образца местных выборов 2010 года. "Мы предлагаем рассматривать в качестве легитимных представителей оккупированных территорий последнюю из законно избранных в этих районах властей - тех, кого население избрало на выборах местных советов в 2010 году. Именно эти выборы были последними легитимными с точки зрения украинского законодательства выборами. Представители местных советов оккупированных районов Донецкой и Луганской областей проживают сегодня на разных территориях и в разных статусах. Часть из них остались на оккупированных территориях и даже продолжают свою работу. Часть выехала в другие регионы Украины. Некоторые депутаты местных советов проживают сейчас в России или других странах. Однако важно помнить, что именно этих людей жители указанных районов избрали в 2010 году своими законными представителями, то есть все они пользуются определенным уровнем авторитета и доверия", - пишет он.

Стоит отметить, что Тарута даже озвучил законодательное обоснование для такого шага. Для этого предлагает привлечь Верховную Раду. "Власть Украины должна продлить срок полномочий следующих депутатов местных советов, который закончился в 2015 году... Украинское государство обратится с просьбой к мировому сообществу о признании данных депутатов легитимными представителями жителей временно оккупированных районов Донбасса, а к России - с призывом оказать давление на лидеров самопровозглашенных республик, которые должны будут признать этих представителей законными органами власти и передать им управление этими территориями", - заявил он.

Собственно, вредность данной идеи - очевидна. Фактически речь идет о возвращении к власти на Донбассе всех бывших "регионалов", которые заправляли этим регионом на протяжении двадцати с лишним лет. И которые довели его до того состояния, в котором он находится сейчас. Теперь Тарута предлагает людей Януковича, Клюева, Азарова, Юры Енакиевского посадить в депутатские кресла. И это даже несмотря на то, что весной 2014 года многие из них не только поддерживали аннексию Крыма Россией, но и активно работал над российской оккупацией Донбасса. А их патроны, которые сейчас преимущественно живут в Москве, стоят за захарченко-плотницкими. Теперь предлагается их понять и простить...

Впрочем, очень похоже на то, что таким образом Тарута просто готовит почву для создания собственного политического проекта. О возможности создания партии донецким бизнесменом-нардепом днях начали писать в СМИ, Обсуждают, в частности, варианты названия проекта - Республиканская партия и "Основа". Съезд партии ожидают в конце февраля - начале марта. К политической силе якобы намерены присоединиться бизнесмены Николай Кмить и Андрей Гордийчук.

Похоже на то, что главная "фишка" новой партии донецка олигарха будет базироваться на этом мирном плане для Донбасса. И хотя эту идею вряд ли воспримут в центре или на Западе Украины, на Юго-Востоке, где даже проукраинская часть населения очень устала от войны, такая идея может и пройти. Ведь формальность - возвращение Донбасса, пусть и с полностью контролируемым Кремлем руководством региона - будет выполнена...