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Трамп заявил, что в реальной ситуации в Украине ему еще предстоит разобраться
Президент СЩА Дональд Трамп заявил, что в реальной ситуации в Украине ему еще предстоит разобраться.
"Мы не знаем достоверно о том, что там происходит", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.
Президент отрицательно ответил на вопрос ведущего, не оскорблен ли он тем, что ситуация на востоке Украины обострилась после его телефонной беседы с российским президентом Владимиром Путиным.
При этом Д.Трамп заметил в ответ на реплику ведущего о том, что ситуация в Украине обострилась из-за "насилия со стороны пророссийских сил", что в США не знают точно, контролируются ли Россией силы Востока Украины, или нет, но обещал, что узнают.
Ранее Белый дом по итогам телефонной беседы Д.Трампа с президентом Украины Петром Порошенко сообщал, что американский президент намерен "работать с Украиной, Россией и всеми заинтересованными сторонами, чтобы помочь им восстановить мир вдоль границы".
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В целом можно говорить, что авдеевское обострение пошло только на пользу ВСУ - отработаны моменты взаимодействия разных родов войск, обкатаны некоторые тактические решения, надеемся, сделаны выводы из допущенных ошибок и будут отработаны методики ответных шагов на выпады противника.
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Общество не интересует то, при каких условиях она встретилась с Трампом, а что это был за "мирный план", с кем она его обсуждала и чего стоит ожидать после ее визита. Второй вопрос - почему она лично ни единым словом из-за океана не откликнулась на трагические события в Авдеевке.
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