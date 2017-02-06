Для начала напомним, зачем Тимошенко ездила в Штаты. "Я еду с предложениями мирного плана урегулирования конфликта на Востоке Украины и у меня существует очень четкое видение того, как скоординировать все страны, которые могут помочь Украине и миру закончить войну в центре Европы", - отмечала Юлия Владимировна. Собственно, это был главный посыл из ее заявления, поэтому общество не интересует то, при каких условиях она встретилась с Трампом, а что это был за план, с кем она его обсуждала и чего стоит ожидать после ее визита. Вместо этого украинцам предлагают тему для пересудов - лидер "Батькивщины" стала первым украинским политиком, с которым встретился новоизбранный президент Соединенных Штатов, потому что в Белом доме больше доверяют нашей оппозиции, чем власти.

То, что поездка Тимошенко в Вашингтон - некая технология, Depo.ua отмечал еще на прошлой неделе. Мы предполагали, что Юлия Владимировна обязательно будет искать возможности пересечься с Трампом на молитвенном завтраке и подать это, как свою победу. Очевидно, все должно было произойти эффектно - фото с рукопожатием, может, еще и с объятиями, улыбки и обоюдные реверансы, после чего - яркое заявление Тимошенко. Все почти так и произошло: есть заявление, и в Белом доме не опровергают факт встречи. Но несколько иначе эта история выглядит после публикации на сайте Politiсo.

Авторы статьи со ссылкой на Джеффа Бирнбаума, президента BGR Public Relations, которая представляет Национальный совет реформ в Украине, сообщают: по словам участников молитвенного завтрака, Тимошенко ждала Трампа в коридоре рядом с туалетом, надеясь поймать его для того, чтобы пожать руку. Далее журналисты Politiсo выстраивают очень удобную для Тимошенко версию: люди, близкие к украинским властям, пытаются нивелировать значение встречи лидера оппозиции с американскими властями. Версию о неслучайности контактов Тимошенко и Трампа сейчас активно доказывают и спикеры "Батькивщины". Так, Сергей Власенко убеждает: Бирнбаум распространяет ложь, никто под туалетом Трампа не караулил, встреча была неожиданной и частной, поэтому ее нюансы не разглашаются. При этом Власенко свидетелем событий не был. Очевидно, детали сообщит сегодня сама Тимошенко. Но вряд ли они особо будут отличаться от слов ее правой руки.

Итак, что мы имеем. Первое - лидер "Батькивщины" виделась с Трампом, как и сотни других гостей молитвенного завтрака. Уточнить сроки свидания может только Трамп, ведь в Белом доме не следят, с кем он перекидывается словечком. Не зря Власенко так настаивает на том, что ни одна неожиданная для президента встреча не подтверждается его администрацией. Второе - о чем могли говорить Трамп и Тимошенко, также может детализировать лишь американский президент. Если, конечно, он это запомнил. Никто не сомневается, что Юлия Владимировна говорила про Крым и Донбасс, и Трамп мог ей по этому поводу ответить что-то наподобие "Путин - плохой парень. Санкции не снимем".

Третье - если "туалетный" скандал будет раскручиваться и дальше, украинские политики рискуют выставить себя в качестве шутов. Сейчас в "Батькивщине" упорно уверяют в содержательности разговора с Трампом, но почему-то не раскрывают деталей. Складывается впечатление: там хотят сыграть на опережение, опасаясь, что существуют какие-то доказательства либо отсутствия встречи вообще, либо ее непродолжительности. У Тимошенко уже даже есть группа поддержки, - экс-"регионалка" Анна Герман, с которой лидер "Батькивщины" не впервые пересекается в Штатах, сообщила: в Америке на Тимошенко смотрели с интересом.

С другой стороны, попытки оппонентов Юлии Владимировны ее тролить также не пойдут на пользу. Мы снова рискуем попасть впросак, где будет фигурировать имя Трампа. Не стоит баловаться с такими вещами, ведь чем больше будет у нас раздут этот скандал, тем больше вопросов будет возникать за океаном относительно адекватности наших политиков. Даже если Тимошенко встретилась с американским президентом взглядами, даже если они о чем-то несколько секунд поговорили, пусть даже около туалета - пусть радуется. Об этом все равно скоро забудут.

Зато к этой даме у общества и политиков должны возникнуть совсем другие вопросы. О ее мирном плане уже было сказано выше. Хотелось бы узнать, в чем именно он заключается, ведь Тимошенко в Штатах встречалась со многими деятелями. Иначе говоря - в чем она всех этих людей убеждала. Второй вопрос - почему она лично ни единым словом из-за океана не откликнулась на трагические события в Авдеевке. Неужели это менее важно, чем демонстрация себя на американских политических подмостках? Третий вопрос - кто оплачивал ее поездку в США, пребывание там и проживание в одном из самых фешенебельных отелей. А про Трампа - не интересно, все равно Белый дом примет решение относительно тесного контакта с официальным Киевом, а не с оппозицией. Как бы она не надувала щек...