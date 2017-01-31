Юлия Тимошенко повезла в Соединенные Штаты какой-то мирный план. А кто ее уполномочивал это делать?

Создается впечатление, что советники по международным вопросам Юлии Тимошенко убедили ее, что сейчас самое время для показа себя перед командой новоиспеченного президента США Дональда Трампа. Так, воспользовавшись зимними каникулами в украинской политике, Юлия Владимировна решила устроить "миротворческий" тур за океан. Как официально сказано в заявлении пресс-службы "Батькивщины", во время своей поездки их лидер с 29 января по 4 февраля намерен провести ряд встреч с конгрессменами, сенаторами, будущими чиновниками и ведущими экспертами по вопросам политики, экономики и безопасности. "Я еду в США, чтобы встретиться с конгрессменами, сенаторами, будущими чиновниками - с теми, кто пришел с командой нового президента США, для того чтобы пытаться построить систему защиты национальных интересов Украины. Я еду с предложениями мирного плана урегулирования конфликта на востоке Украины. У меня есть четкое видение, как скоординировать все страны, которые могут помочь Украине и миру закончить войну в центре Европы ", - заявила Тимошенко.

Остается непонятным, кто в Украине уполномочивал Юлию Владимировну ехать в Штаты и говорить там о вариантах решения конфликта на востоке. В Конституции четко прописано, какие органы власти должны этим заниматься. Тимошенко всего лишь лидер маленькой парламентской партийной фракции, которая полтора года назад ушла из коалиции. К тому же если госпожа Юлия имеет "предложения мирного плана", то интересно было бы их подробно услышать. Пока же лидер "Батькивщины" такими вояжами больше напоминает свою прежнюю коллегу Надежду Савченко, которая тоже устраивает визиты на Запад. Кстати, в сентябре прошлого года летчица, которая тогда еще входила в фракцию "Батькивщина", также летала в Штаты, рассказывая о своих "планах" урегулирования ситуации на Донбассе.

Стоит вспомнить и другие знаковые поездки Тимошенко. В апреле 2014 года она посетила Донецк, где именно разворачивался сепаратистский шабаш. Тогда эксперты предупреждали: ситуацией должны заниматься силовики и спецслужбы, а вот политикам лучше туда носа не совать. Чтобы лишний раз не раздражать население. Можно вспомнить еще один визит Тимошенко в США и ее теплые объятия с прежнем нардепом от Партии регионов Анной Герман. Этот факт горячо обсуждали в соцсетях.

С кем теперь будет встречаться лидер "Батькивщины"? Ответ, который на поверхности: с людьми из команды Трампа, ведь раньше у нее были налажены неплохие отношения с демократами, а не с республиканцами. Однако существует и другое мнение: о сути ее поездки мы узнаем НЕ по заявлениям самого политика, их содержание прогнозируемо, а из последствий визита для кого-то из представителей отечественного олигархата. Проще говоря, кому-то после этого в Штатах должны дать индульгенцию, или хотя бы попросить Киев замедлить ход антикоррупционных расследований в отношении этой персоны. Кого именно это коснется? Палитра большая - от Александра Онищенко до мелких богачей. Будет ли идти речь в США о мирном плане? Конечно, какие-то предложения Тимошенко повезла. Но вряд ли она заинтересует ними заокеанских политиков, которые привыкли решать подобные вопросы с представителями власти.

Ігор Петренко