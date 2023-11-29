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Українці зможуть відновити посвідчення водія в Італії: названо місто
09:31 29.11.2023 |
Українці тепер зможуть в Італії у разі потреби відновити, або обміняти посвідчення водія.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram МВС України.
Повідомляється, що прийом громадян відбувається у мобільних програмно-технічних комплексах - спеціально обладнаних мікроавтобусах білого кольору із символікою "Паспортний сервіс".
Мобільний центр з обміну посвідчення водія розташувався в місті Роццано (провінції Мілан в торговому центрі Centro Commerciale Fiordaliso).
Для обміну та відновлення посвідчення водія українцям потрібно мати з собою такий перелік документів:
* паспорт громадянина України (якщо у вас ID-картка, то разом надається виписка про реєстрацію місця проживання особи, або закордонний паспорт);
* ідентифікаційний номер;
* Документ, що підтверджує зміну особистих даних при зміні персональних даних;
* медична довідка (на період воєнного стану не обов'язкова).
В Україні змінилися правила отримання "прав"
З 22 листопада українці можуть отримати посвідчення водія без навчання в автошколі. Детальніше про те, як отримати "права" без навчання в автошколі, читайте у матеріалі РБК-Україна "В Україні кардинально змінюють правила отримання прав водія: головні нововведення".
Також повідомлялося, що в територіальних сервісних центрах МВС українці можуть отримати міжнародне посвідчення водія на підставі національного посвідчення.
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