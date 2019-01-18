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К «охоте на зайцев» в киевском транспорте подключат полицейских
12:38 18.01.2019 |
Коммунальное предприятие "Киевпастранс" возобновит совместное патрулирование контроллеров с Национальной полицией на маршрутах городского транспорта.
Об этом говорится в сообщении КП на Facebook.
"Было принято решение о возобновлении совместных рейдов с Национальной полицией Украины. Такие меры не только защитят наших пассажиров и сотрудников от агрессивных нарушителей, но и станут щитом справедливости в решении конфликтных ситуаций ", - говорится в сообщении.
В предприятии объясняют, что ежедневно сталкиваются с инцидентами с нарушителями правил проезда в общественном транспорте.
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