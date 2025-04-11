Фінансові новини
- |
- 11.04.25
- |
- 23:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НБУ заперечує політичні мотиви планової перевірки Міжнародного інвестиційного банку
22:36 11.04.2025 |
Національний банк України спростував звинувачення у політичному переслідуванні у зв'язку з перевіркою Міжнародного інвестиційного банку (АТ "МІБ").
Про це йдеться в офіційній заяві правління НБУ, передає Укрінформ.
"Заперечуємо будь-який політичний підтекст у діях Національного банку та заявляємо таке: перевірка АТ «МІБ» - планова та є частиною системної роботи регулятора відповідно до визначених законом повноважень", - наголошується у заяві.
У Нацбанку зазначають, що план виїзних перевірок був оприлюднений на офіційному сайті регулятора ще в грудні 2024 року. Перевірка АТ "МІБ" з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства була запланована на перший квартал 2025 року.
НБУ наголошує, що перевірка стосується виключно діяльності банківської установи як первинного суб'єкта фінмоніторингу, а не його клієнтів. Регулятор аналізує повноту та достатність заходів банку щодо належної перевірки клієнтів, моніторингу фінансових операцій та інших вимог законодавства.
Регулятор запевнив, що в межах перевірок не висуває вимог до фінансових установ збирати будь-які додаткові відомості від їхніх клієнтів. Також у Нацбанку зазначили, що не проводять інспектування діяльності неурядових організацій, фондів благодійності, комерційних структур чи інших організацій, окрім тих, що законодавчо визначені як об'єкти нагляду з боку регулятора.
"Національний банк не спрямовував жодних запитів до клієнтів банку. Підкреслюємо: якщо банк звертається з додатковими запитами до своїх клієнтів, то він робить це з власної ініціативи", - підкреслюється у заяві.
Підсумовуючи, у Нацбанку зазначили, що вбачають у публічному розголосі навколо процесу перевірки, спровокованому власниками та клієнтами банку, тиск на роботу регулятора та перешкоджання роботі інспекційної команди.
Наразі перевірка АТ "МІБ" триває в плановому режимі.
Статті на тему:
11.04.2025 Порошенко везе на фронт морпіхам дрони, РЕБ і квадроцикли
"Фінмоніторинг, який виконує політичні замовлення, питає, хто саме є отримувач допомоги. Відповідаю: понад 200 підрозділів: бригад, полків, батальйонів, добровольчих формувань, ССО, які тримають сьогодні фронт", - зазначає Порошенко.
10.04.2025 Нацбанк спрямував запит до МІБ щодо витрат «Справи громад» та БФ Порошенка на ЗСУ, стверджують у «Євросолідарності»
"Ми вважаємо дивними запити, чому на наші рахунки надходять гроші від підприємств родини Порошенків. Також у нас запитують, чому ми фінансуємо оборонні підприємства? Чому фінансуємо виробництво безпілотних літальних апаратів?", - Ольга Рибалко.
04.11.2024 Порошенко привіз військовим на Сумщину 500 FPV-дронів і РЕБ та повідомив про арешт рахунків
«Тут, на фронті, хочеться передати вітання пану Татарову, який поставив завдання прокурорам-«інвалідам». Ті заарештували рахунки моїх підприємств, щоб перешкодити виділенню коштів на підтримку армії», - обурився Порошенко.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Раду хочуть радикально скоротити: скільки нардепів залишиться
|Цього року ЄС виділить понад EUR23 млрд на допомогу Україні - Каллас
|На «Рамштайні» Україні пообіцяли військову допомогу на понад 21 млрд євро
|У водах Естонії затримали танкер російського «тіньового флоту»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Штраф за відсутність страховки у 2025 році: які нові суми?
У РУБРИЦІ
|Міністр оборони Нідерландів анонсував виділення EUR150 млн на систему I-Hawk для України
|ПС ЗСУ: Сили ППО вичерпали запас ракет до радянської техніки
|НБУ заперечує політичні мотиви планової перевірки Міжнародного інвестиційного банку
|У Раді під приводом захисту ВПК анонсували обмеження інформації з реєстрів для всіх
|Виборів влітку не буде. Рада продовжить воєнний стан і мобілізацію в Україні, - Стефанчук
|Раду хочуть радикально скоротити: скільки нардепів залишиться
|Пісторіус пояснив, чому очільник Пентагону не приїхав на «брюссельський Рамштайн»
Бізнес
|Для штучного інтелекту до 2030 року потрібно буде вчетверо більше електроенергії
|OpenAI подала до суду на Ілона Маска за перешкоджання розвитку компанії
|Космічна Star Citizen зібрала понад $800 мільйонів, а релізу все ще не видно
|Прибуток Samsung випередив прогнози через різкий попит, спричинений митами Трампа
|Трамп пригрозив 100% митом найбільшому у світі виробнику мікросхем
|Microsoft тестує оновлений Copilot Vision, який може "бачити" ваш екран і додатки
|TSMC загрожує штраф на суму $1 млрд через несвідоме постачання чипів для Huawei