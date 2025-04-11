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АНАЛІТИКА

НБУ заперечує політичні мотиви планової перевірки Міжнародного інвестиційного банку

22:36 11.04.2025 |

Політика

 

Національний банк України спростував звинувачення у політичному переслідуванні у зв'язку з перевіркою Міжнародного інвестиційного банку (АТ "МІБ").

Про це йдеться в офіційній заяві правління НБУ, передає Укрінформ.

"Заперечуємо будь-який політичний підтекст у діях Національного банку та заявляємо таке: перевірка АТ «МІБ» - планова та є частиною системної роботи регулятора відповідно до визначених законом повноважень", - наголошується у заяві.

У Нацбанку зазначають, що план виїзних перевірок був оприлюднений на офіційному сайті регулятора ще в грудні 2024 року. Перевірка АТ "МІБ" з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства була запланована на перший квартал 2025 року.

НБУ наголошує, що перевірка стосується виключно діяльності банківської установи як первинного суб'єкта фінмоніторингу, а не його клієнтів. Регулятор аналізує повноту та достатність заходів банку щодо належної перевірки клієнтів, моніторингу фінансових операцій та інших вимог законодавства.

Регулятор запевнив, що в межах перевірок не висуває вимог до фінансових установ збирати будь-які додаткові відомості від їхніх клієнтів. Також у Нацбанку зазначили, що не проводять інспектування діяльності неурядових організацій, фондів благодійності, комерційних структур чи інших організацій, окрім тих, що законодавчо визначені як об'єкти нагляду з боку регулятора.

"Національний банк не спрямовував жодних запитів до клієнтів банку. Підкреслюємо: якщо банк звертається з додатковими запитами до своїх клієнтів, то він робить це з власної ініціативи", - підкреслюється у заяві.

Підсумовуючи, у Нацбанку зазначили, що вбачають у публічному розголосі навколо процесу перевірки, спровокованому власниками та клієнтами банку, тиск на роботу регулятора та перешкоджання роботі інспекційної команди.

Наразі перевірка АТ "МІБ" триває в плановому режимі.

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