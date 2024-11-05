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Порошенко привіз військовим на Сумщину 500 FPV-дронів і РЕБ та повідомив про арешт рахунків
09:05 04.11.2024 |
Порошенко привіз допомогу бригадам, які беруть участь в українській операції на Сумщині. «І хоча пріоритет для нас - це Донеччина та Харківщина, але сьогодні привезли на Сумщину десантникам та морпіхам велику партію техніки», - говорить Порошенко.
36-та бригада морської піхоти, 170-й полк логістики ДШВ, 80-а, 82-а, 95-а бригада ДШВ, 132-й розвідувальний батальйон, 33-й інженерний батальйон загалом отримали:
* 500 високоякісних FPV-дронів «Вирій» 8" з платами ініціації та батареями
* 2 розвідувальних безпілотника тактичного рівня Посейдон для наведення артилерії та розвідки
* 13 комплексів купольного РЕБ «Шатро» 4Д на рамі для встановлення на автомобіль, аби прикривати підвіз БК, евакуацію та бійців на позиціях
* 9 додаткових модернізованих четвертих модулів з іншими діапазонами до купольного РЕБ «Шатро» для комплексів, які вже передавали раніше
* 9 квадтрокоптерів DJI Mavic 3Т з нічним баченням
* 2 прально-душових комплекса
* 55 сучасних автономних дизельних обігрівачів для бліндажів
* 3 квадроцикли для швидкого пересування, підвозу БК та евакуації поранених
* 12 шин для бойових автомобілів HMMWV
* 12 шин для вантажівок ЗіЛ, 8 шин для вантажівок МАЗ, 12 шин для тягачів УРАЛ
* Детектори дронів «Ванільний цукорок»
* Зарядні станції EcoFlow Delta 2 MAX
* Вантаж електроніки, зокрема телевізори 55" для контролю за сектором
Порошенко продовжує щомісяця передавати на фронт по 4000 FPV - це більш ніж півтора мільйони доларів тільки на FPV-дрони найвищої якості.
«Звісно, я мрію, щоб нарешті влада почала поставляти достатню кількість якісних дронів в армію. Бо гроші на це є, можливість є. Наші воїни мають бити ворога, а не думати, як забезпечити себе. Бити, не економлячи. Але поки цього влада не забезпечує, ми страхуємо - сьогодні тут зібралися одні з найкращих екіпажів у ЗСУ, і ми лише на цій точці передали їм півтисячі дронів», - розповів пʼятий Президент.
«Тут, на фронті, хочеться передати вітання пану Татарову, який поставив завдання прокурорам-«інвалідам». Ті заарештували рахунки моїх підприємств, щоб перешкодити виділенню коштів на підтримку армії. Без відкриття кримінальних справ, без будь-яких статусів або підозр - наказ заарештувати рахунки як речовий доказ і поновити ганебну практику, яка триває понад два роки», - обурився Порошенко.
«Не бавтеся! Якщо не можете допомогти, то хоча б не заважайте. Та не думайте, що вам вдасться сховатися від відповідальності. Я вітав слова Президента Зеленського про те, що країні потрібна єдність. Але я не думаю, що це та єдність, якої від вас чекає український народ і наші партнери», - зауважив Порошенко.
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