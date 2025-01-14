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АНАЛІТИКА

До Києва прибула спікерка Сейму Латвії

 

У вівторок, 14 січня, в Україну з офіційним візитом прибула спікерка Сейму Латвії Дайга Мієріня.

Про це у Facebook повідомила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк, передає "Європейська правда".

14 січня зранку Кондратюк опублікувала відео зустрічі на Київському залізничному вокзалі.

За її словами, це важливий візит для розвитку міжпарламентської співпраці та свідчення підтримки українсько-латвійських відносин.

Як інформується, у делегації запланована низка зустрічей з українськими органами влади і представниками навчальних та реабілітаційних центрів для військових.

Цього ж дня до Києва з неанонсованим візитом прибув міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.
Ключові теги: Латвія
 

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