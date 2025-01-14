Фінансові новини
- |
- 14.01.25
- |
- 10:39
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
До Києва прибула спікерка Сейму Латвії
10:20 14.01.2025 |
У вівторок, 14 січня, в Україну з офіційним візитом прибула спікерка Сейму Латвії Дайга Мієріня.
Про це у Facebook повідомила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк, передає "Європейська правда".
14 січня зранку Кондратюк опублікувала відео зустрічі на Київському залізничному вокзалі.
За її словами, це важливий візит для розвитку міжпарламентської співпраці та свідчення підтримки українсько-латвійських відносин.
Як інформується, у делегації запланована низка зустрічей з українськими органами влади і представниками навчальних та реабілітаційних центрів для військових.
Цього ж дня до Києва з неанонсованим візитом прибув міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Енгельс знову атакували дрони, де 5 днів горів НПЗ: тепер виникла нова пожежа
ТОП-НОВИНИ
|У російській Казані дрони атакували завод «Оргсинтез»: почалася пожежа
|Зеленський – Фіцо: приїжджай у п'ятницю
|«Трамп визнав цю реальність»: Волц припустив, що Росію повністю не виженуть з України
|Радник Трампа вважає, що в Україні треба знизити вік мобілізованих
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|До Києва прибула спікерка Сейму Латвії
|До Києва прибув міністр оборони Німеччини
|Енгельс знову атакували дрони, де 5 днів горів НПЗ: тепер виникла нова пожежа
|У російській Казані дрони атакували завод «Оргсинтез»: почалася пожежа
|Конкурс з обрання членів «Громадської антикорупційної ради» завершено - Міноборони
|Рютте: Майбутнє європейської та глобальної безпеки залежить від результату війни РФ проти України
Бізнес
|Microsoft продовжить підтримувати Україну у 2025 році: надаватиме безоплатні хмарні сервіси
|Затримка введення досягне мінімальних значень: NVIDIA представила поліпшену технологію Reflex 2
|Штучний інтелект замінить понад 200 тисяч робочих місць у банківській сфері
|Попит на електромобілі в Україні у 2024 р. зріс на 38% - «Укравтопром»
|Індонезія заявила, що пропозиції Apple в 1 мільярд доларів мало для зняття заборони iPhone 16
|Гендиректор NVIDIA натякає, що компанія може вийти на ринок процесорів
|NVIDIA анонсувала GeForce RTX 50 для ноутбуків: RTX 5090 отримала 24 ГБ пам’яті GDDR7