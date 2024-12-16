Фінансові новини
- |
- 16.12.24
- |
- 13:42
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Норвегія перенесе навчання українських пілотів F-16 з Данії у Португалію
11:04 16.12.2024 |
Починаючи з 2025 року норвезькі збройні сили будуть допомагати своїм інструкторам в навчанні українських пілотів F-16 у Португалії. Новий етап тренувань буде перенесено у цю країну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайті Міністерства оборони Норвегії.
Відомство інформує, що до кінця 2024 року Норвегія навчатиме українських льотчиків у Данії. Літаки та інструкторів для тренувань країна надала ще з осені 2023 року. Новий етап навчань з 2025 року проходитиме вже у Португалії, оскільки настає її черга приймати естафету.
"Уряд зарезервував кошти на підтримку підготовки українських пілотів та наземного екіпажу і в 2025 році. На початку року навчання на F-16 у Данії буде припинено. З нового року Збройні сили Норвегії натомість надаватимуть інструкторів для підготовки українських пілотів F-16 у Португалії", - заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арілд Грам.
На сайті Міноборони також вказано, що ці навчання є частиною внеску Норвегії в Коаліцію протиповітряної оборони (ППО), де країни роблять свій внесок у розвиток Військово-повітряних сил України.
"Я дуже пишаюся зусиллями норвезького персоналу, який працює, щоб забезпечити українським льотчикам-винищувачам, технікам і наземному персоналу найкращу підготовку. Зараз Португалія переймає естафету від Данії, хоч і на коротший період", - підкреслив норвезький очільник Міноборони.
Нагадаємо, близько тижня тому президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала від Данії другу партію винищувачів F-16. Він додав, що західні літаки вже на території нашої країни.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Кіт Келлог вірить у можливість припинення російської війни в Україні в найближчі місяці
|У Трампа анонсували візити, щоб «вислухати» позиції сторін війни в Україні
|Команда Трампа обговорює з Білим домом і чиновниками України завершення війни, - NBC
|ЗМІ: Макрон винесе на саміт ЄС питання миротворців для України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк скасував тарифи за банківське обслуговування ІТ підприємців
У РУБРИЦІ
|Євросоюз ухваив 15-й пакет санкцій проти Росії
|«Укроборонпром" почав ліцензійне складання чеських штурмових гвинтівок BREN-2
|Норвегія виділяє $242 млн на посилення морської оборони України
|Норвегія перенесе навчання українських пілотів F-16 з Данії у Португалію
|Блінкен та Леммі обговорили посилення військової підтримки України
|Україна готова допомогти Сирії, щоб не допустити продовольчої кризи, – Зеленський
Бізнес
|В електромобілі Porsche додали функцію Charging Planner для подорожей на великі відстані
|115 доларів США за кВт-год: акумуляторні батареї для електромобілів рекордно подешевшали з 2017 року
|Маск став першою людиною, чиї статки перевищили $400 мільярдів – Bloomberg
|General Motors відмовляється від розробки роботаксі
|YouTube запускає автоматичну озвучку відео дев'ятьма мовами
|Instagram запускає «тестові Reels», які не побачать підписники
|Microsoft переходить на новий тип дата-центрів без водяного охолодження