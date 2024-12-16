Норвегія перенесе навчання українських пілотів F-16 з Данії у Португалію

Починаючи з 2025 року норвезькі збройні сили будуть допомагати своїм інструкторам в навчанні українських пілотів F-16 у Португалії. Новий етап тренувань буде перенесено у цю країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайті Міністерства оборони Норвегії.

Відомство інформує, що до кінця 2024 року Норвегія навчатиме українських льотчиків у Данії. Літаки та інструкторів для тренувань країна надала ще з осені 2023 року. Новий етап навчань з 2025 року проходитиме вже у Португалії, оскільки настає її черга приймати естафету.

"Уряд зарезервував кошти на підтримку підготовки українських пілотів та наземного екіпажу і в 2025 році. На початку року навчання на F-16 у Данії буде припинено. З нового року Збройні сили Норвегії натомість надаватимуть інструкторів для підготовки українських пілотів F-16 у Португалії", - заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арілд Грам.

На сайті Міноборони також вказано, що ці навчання є частиною внеску Норвегії в Коаліцію протиповітряної оборони (ППО), де країни роблять свій внесок у розвиток Військово-повітряних сил України.

"Я дуже пишаюся зусиллями норвезького персоналу, який працює, щоб забезпечити українським льотчикам-винищувачам, технікам і наземному персоналу найкращу підготовку. Зараз Португалія переймає естафету від Данії, хоч і на коротший період", - підкреслив норвезький очільник Міноборони.

Нагадаємо, близько тижня тому президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала від Данії другу партію винищувачів F-16. Він додав, що західні літаки вже на території нашої країни.