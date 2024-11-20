Умєров прибув із робочим візитом до Данії, обговорив із данським колегою нову інвестиційну ініціативу - «Данська модель 2.0»

Міністр оборони України Рустем Умєров розпочав робочий візит до Королівства Данія, де провів зустріч з данським колегою Троельсом Лундом Поульсеном.

"Обговорили подальшу співпрацю на 2025 рік, зокрема збільшення обсягу військової підтримки до 2.2 млрд євро. Ця допомога стане основою для підготовки наших бригад та їх оснащення сучасною технікою", - написав Умєров у фейсбуці.

За його словами, ключовим напрямом переговорів стала нова інвестиційна ініціатива - "Данська модель 2.0".

"Цей формат передбачає взаємовигідну співпрацю, яка включатиме інвестиції в оборонні й технологічні компанії України, прискорення постачання озброєнь, а також доступ Данії до сучасних технологій. Домовилися опрацювати деталі цієї моделі, яка стане важливим кроком у зміцненні Сил оборони України та підтримці наших спільних цілей", - написав Умєров.

Окремо міністри зосередили увагу на спільних проєктах у сфері оборонної промисловості.

"Україна продовжує демонструвати ефективність власних розробок, зокрема ракетної програми, таких як "Нептун" та ударних дронів, які дозволяють завдавати точних ударів на тисячі кілометрів у глибину території ворога", - додав Умєров.

Також він відзначив підтримку Данії через "Данську модель" фінансування українського оборонно-промислового комплексу. "Ця ініціатива вже довела свою результативність, і ми домовилися продовжити її розвиток. Лідерство Данії в цьому питанні - приклад для інших країн", - написав Умєров.

