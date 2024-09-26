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У Конгресі розслідують «зловживання» Байдена у співпраці з Зеленським, із натяком на імпічмент
09:23 26.09.2024 |
Республіканці у Конгресі США ініціювали розслідування щодо візиту президента Володимира Зеленського до Пенсильванії на завод із виробництва боєприпасів.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у листах голови Наглядового комітету Палати представників Джеймса Комера на ім'я генпрокурора Мерріка Гарланда, глави Пентагону Ллойда Остіна та радника президента і Білого дому Едварда Сіскела від 25 вересня.
Комер згадав, як у 2019 році контрольована демократами Палата представників оголосила імпічмент тодішньому президенту Дональду Трампу на підставі намагання ним використати іноземного лідера, президента України Володимира Зеленського, на користь своєї президентської кампанії.
" Адміністрація Байдена-Гарріс нещодавно літала з тим самим іноземним лідером - президентом України Володимиром Зеленським - рейсом, профінансованим американськими платниками податків, до Пенсильванії, штату, який є полем битви на майбутніх президентських виборах 2024 року і який називають "найскладнішим полем битви для перемоги віцепрезидента Камали Гарріс", - пише голова комітету.
За його словами, Комітет прагне визначити, чи намагалася адміністрація Байдена-Гарріс використати Зеленського для сприяння президентській кампанії віцепрезидентки Гарріс, і якщо це було, то чи неодмінно мало місце зловживання службовими повноваженнями.
"Комітет прагне зрозуміти обставини, які спонукали - і будь-які факти, які могли б виправдати - адміністрацію Байдена-Гарріс перевезти президента Зеленського літаком Міністерства ВПС до Пенсильванії", - йдеться у листі.
Комер також звернув увагу, що маршрут Зеленського передбачав зупинку в Пенсильванії для зустрічі з губернатором Пенсильванії Джошем Шапіро, який "донедавна вважався багатообіцяючим кандидатом для подальших сподівань демократів на збереження контролю над Білим домом".
Варто зазначити, що зустріч із Шапіро мала офіційну мету - підписання угоди про допомогу Запорізькій області з боку Пенсильванії.
Також Комер висловив невдоволення критичними зауваженнями Зеленського щодо Трампа і його кандидата у віцепрезиденти в інтерв'ю The New Yorker.
"Комітет розслідує будь-яку координацію або комунікацію між адміністрацією Байдена-Гарріс, офісом губернатора Пенсильванії та президентом Зеленським щодо використання або вимагання використання державної власності для отримання політичної вигоди президентською кампанією віцепрезидентки Гарріс", - йдеться у листі.
"Комітет вважає, що жодному іноземному суб'єкту - незалежно від того, чи вважає його Мін'юст "зловмисним" чи ні - не повинно бути дозволено втручатися в американські вибори", - наголосив Комер.
Нагадаємо, спікер Палати представників США Майк Джонсон оприлюднив у середу лист на адресу президента Зеленського з ультимативними вимогами на адресу України.
"Шановний президенте Зеленський, я вимагаю, щоб ви негайно звільнили посла України в США Оксану Маркарову", - розпочинається цей документ.
Мотивом своєї ультимативної вимоги Джонсона назвав подію під час візиту президента України до США - відвідини ним виробництва снарядів у Пенсильванії.
Варто зауважити, що відразу після початку візиту Володимира Зеленського до США відносини з керівництвом республіканської партії різко похолоднішали. Трамп відмовився від зустрічі з Зеленським, а спікер Джонсон натякнув на можливий зрив зустрічей у Конгресі.
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