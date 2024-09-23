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Зеленський у США відвідав завод, який виробляє снаряди для України
08:50 23.09.2024 |
Президент України Володимир Зеленський розпочав візит до США з відвідування Скрентонського армійського боєприпасного заводу, де виробляють складові частини артилерійських і мінометних снарядів, повідомляє сайт глави держави.
Як повідомляється, потужності заводу повністю завантажені під потреби України, зокрема, для виготовлення снарядів калібру 155 мм, яке протягом року суттєво збільшили.
Зеленський ознайомився з циклом виробництва та поспілкувався з керівництвом і працівниками підприємства.
Під час зустрічі президент розповів про ситуацію на полі бою та наголосив на потребах України в безперебійному та своєчасному постачанні оголошених пакетів оборонної підтримки.
"Для нас честь розпочати візит у Сполучені Штати Америки саме зі Скрентона, із цього заводу, з Пенсильванії. Ми дуже раді мати таких партнерів. Звичайно, ми розуміємо, що США допомагали нам із самого початку повномасштабного вторгнення. І ми розраховуємо на подальшу підтримку. Дякую Президенту Байдену, Конгресу США та всім працівникам таких заводів", - зазначив Зеленський.
Серед головних тем обговорення важливість початку спільного виробництва озброєння на території України, а також можливість американських інвестицій в український ОПК.
Президент також зауважив, що на цьому та інших американських заводах уже в кілька разів наростили виробництво і збільшуватимуть потужності й надалі.
"Тут працює 400 людей. Я дуже хотів приїхати сюди й подякувати вам. 400 людей урятували мільйони українців. Від себе й від усіх наших людей дуже дякую. Ви допомогли нам вистояти проти путінської навали", - сказав президент, звертаючись до працівників заводу.
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