Спікер Джонсон вимагає звільнити посла України Маркарову, каже про втручання у вибори

Спікер Палати представників США Майк Джонсон оприлюднив у середу лист на адресу президента Зеленського з ультимативними вимогами на адресу України.

Фотокопію листа Джонсон оприлюднив на офіційному сайті спікера, а також у власному твіттері.

Документ, датований 25 вересня, написаний у категоричному ультимативному тоні, що є нетиповим для міждержавних листувань.

"Шановний президенте Зеленський, я вимагаю, щоб ви негайно звільнили посла України в США Оксану Маркарову", - розпочинається цей документ.

Мотивом своєї ультимативної вимоги Джонсона назвав подію під час візиту президента України до США - відвідини ним виробництва снарядів у Пенсильванії.

"Посол Маркарова організувала захід, в рамках якого ви відвідали американський виробничий об'єкт у ключовому штаті, який очолював провідний соратник Камали Гарріс. (На цьому заході) не було жодного республіканця, тому що - навмисно - туди не запросили жодного республіканця. Ця поїздка була очевидно партійним заходом, покликаним допомогти демократам, і безумовно стала втручанням (української сторони) у виборчий процес", - йдеться в листі Майка Джонсона.

Спікер наголосив, що відтепер "республіканці втратили довіру до здатності посла Маркарової чесно і ефективно виконувати дипломатичні функції в США", і повторив вимогу до Зеленського про те, що посол України "повинна бути негайно звільнена з посади".

Джонсон також зауважив, що це не єдина його претензія до України, та обурився через те, що "кандидати на чолі президентського списку Республіканської партії стають мішенню для нападок у медіа з боку посадових осіб вашого (українського) уряду". Він не уточнив, про що йдеться, але можна припустити, що цей епізод стосується однієї з численних неприйнятних заяв кандидата у віцепрезиденти США Джей Ді Венса.

На завершення листа Джонсон підкреслив, що розраховує на негайні дії президента Зеленського.

Варто зауважити, що відразу після початку візиту Володимира Зеленського до США відносини з керівництвом республіканської партії різко похолоднішали. Трамп відмовився від зустрічі з Зеленським, а спікер Джонсон натякнув на можливий зрив зустрічей у Конгресі.