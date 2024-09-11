Новий пакет військової допомоги: Латвія надасть Україні БТРи

Латвія в рамках нового пакета військової допомоги надасть Україні бронетранспортери. Про це у середу, 11 вересня, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль після зустрічі з латвійською прем'єркою Евікою Сілінею, яка перебуває з робочим візитом у Києві.

"Подякував латвійському уряду та народу за конкретні й послідовні кроки, що посилюють Україну. Зокрема, за ініціативу "Коаліція БпЛА для України" та поставки безпілотників для наших воїнів. Під час нашої зустрічі пані Сіліня оголосила про черговий пакет військової підтримки, у який ввійдуть бронетранспортери", - заявив Шмигаль.

За словами українського прем'єра, він обговорив з колегою розширення співпраці країн в усіх сферах, що стосуються посилення Збройних сил України на полі бою, зокрема, співпрацю між оборонними компаніями.

"Латвія послідовно підтримує санкції проти агресора та є нашим надійним союзником в інтеграції до ЄС і НАТО. Крім того, наші латвійські друзі надають допомогу енергетичним обладнанням і планують передати Україні сонячні панелі для лікарень", - додав Шмигаль в дописі у Facebook.

Також він подякував Латвії за підтримку у відновленні України, зокрема, Чернігівської області.