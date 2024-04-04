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АНАЛІТИКА

Латвія передбачила новий пакет допомоги Україні і передасть дрони на 1 млн євро

 

Латвія передбачила новий пакет військової допомоги для України. Також наша країна отримає дрони на 1 млн євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Латвії Евіки Сіліні під час брифінгу з прем'єром України Денисом Шмигалем.

"Латвія вже цього місяця передбачила наступний пакет військової допомоги. І ми також передбачили пожертви як на матеріально-технічні речі, так і амуніцію й озброєння, яке є у нас. Особливо амуніція дуже важлива для України. Це ми також обговорили сьогодні з прем'єр-міністром України. Дуже важливі вибухові речовини, транспорт, зброя, індивідуальне екіпірування", - сказала вона.

Латвія також приєдналася до коаліції дронів і паралельно працює у цьому напрямку. Незабаром Україна отримає партію безпілотників.

"Зовсім скоро ми плануємо надіслати перші дрони вартістю загально на 1 млн євро. Дрони вже перевірені. Наші колеги визнали їх такими, що відповідають вимогам", - зазначила прем'єр.

За її словами, Латвія підтримала ініціативу Чехії щодо закупівлі артилерійських боєприпасів для України. Латвія внесе 10 млн євро.

"Ми також доставимо необхідне екіпірування, а також надаємо реабілітацію українським військовим", - додала Евіка Сіліня.

Допомога країн Балтії

Литва, Латвія та Естонія - серед лідерів допомоги для України. Вони надали Україні військову, фінансову, гуманітарну допомогу та прийняли тисячі біженців.

Нещодавно стало відомо, що уряд Латвії затвердив новий пакет комплексної допомоги Україні у 2024 році. Розмір допомоги становить 10 млн євро, кошти підуть як на допомогу ЗСУ, так і на відбудову України.

Раніше у Латвії заявили, що надали нашій країні допомоги на 595 млн євро з початку повномасштабної агресії РФ. Це становить 0,85% ВВП держави.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Латвія
 

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