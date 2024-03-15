Україна почала переговори про безпекову угоду з Латвією

Представники України та Латвії розпочали переговори про укладення двосторонньої безпекової угоди відповідно до спільної декларації "Групи семи".

Про це, як пише "Європейська правда", 14 березня повідомив Офіс президента.

Українську делегацію, яку очолює голова ОП Андрій Єрмак, на переговорах представляв його заступник Ігор Жовква. До складу делегації увійшли представники МЗС, Міноборони, Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості та інших відомств.

"Сторони окреслили зміст угоди, її ключові елементи й тематичні блоки. Було узгоджено графік подальших переговорів", - йдеться в повідомленні ОП без подальших подробиць.

У відомстві нагадали, що Україна веде перемовини про безпекову угоду з вісьмома країнами: окрім Латвії, це США, Японія, Румунія, Норвегія, Іспанія, Греція та Фінляндія, а також Євросоюзом.

На сьогодні безпекові угоди Україна уже підписала з Британією, Німеччиною, Францією, Данією, а також Італією, Канадою та Нідерландами.