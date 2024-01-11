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Гаубиці, боєприпаси й не тільки. Латвія анонсувала новий пакет допомоги Україні
20:42 11.01.2024 |
Латвія готує новий пакет допомоги Україні, який включатиме гаубиці, боєприпаси та інше. Також було підписано угоду про військове співробітництво між країнами, зокрема, щодо виробництва дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Латвійської Республіки Едгарса Рінкевичса під час спільної пресконференції з лідером України Володимиром Зеленським.
Новий пакет допомоги
Як відзначив Рінкевичс, Латвія й надалі продовжить надавати допомогу Україні. Зокрема він проінформував українського колегу щодо нового пакету допомоги, який включатиме:
* гаубиці;
* боєприпаси;
* протитанкову зброю;
* гелікоптери;
* дрони;
* пристрої зв'язку;
* екіпірування.
"Латвія взяла на себе зобов'язання вести коаліцію дронів в рамках "Рамштайну", - додав лідер Латвії.
Підписано нові угоди
Рінкевичс та Зеленський підписали меморандуми про співпрацю у військові сфері, у тому ж числі щодо виготовлення дронів, які є важливими для України.
"Буде також міжурядова угода щодо допомоги України. Раніше Сейм проголосував надати більше ніж 500 млн євро на програму з реконструкції протягом 3 років - програма буде концентруватися на Чернігівську область", - додав президент Латвії.
Турне Зеленського країнами Балтії
Вчора, 10 січня, президент України прибув з робочим візитом до Вільнюса, де провів переговори з президентом Литви Гітанасом Науседою. Зокрема лідери країн підписали двосторонні угоди.
Вже сьогодні, 11 січня, Зеленський відвідав Естонію, де також провів низку важливих зустрічей після чого відправився до Латвії.
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