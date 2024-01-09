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Ігнат відповів на чутки про затримку F-16 від Данії: давайте дивитися офіційні джерела
08:36 08.01.2024 |
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат закликав дивитися офіційні джерела, зокрема, щодо інформації, що Данія на півроку затримає поставки Україні винищувачів F-16.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
"Дивимось на сайт Міністерства оборони Данії. Там жодних заяв. Видання посилається на якісь свої джерела... Зрозуміло, воно не просто", - заявив він.
Він додав, що українські військові проходять процес підготовки в надзвичайно швидкі терміни.
"Жодна держава так не проходила. Україні дали зелене світло, Україна робить це прискореними темпами. Тому, які там джерела і що там відбувається, я не можу вам підтвердити, бо це не надто розкривається. Давайте дивитися офіційні джерела. Щось заявляють партнери? Не заявляють. Не потрібно робити з цього якусь катастрофу чи зраду", - підкреслив Ігнат.
Він додав, що у України є поступовий план дій, який виконується.
"Пілоти навчаються. Хотілося б до кінця року (отримати літаки - ред.), але мова вже йшла про терміни "на весні"... В Україні готується інфрастуктура, підготовка пілотів триває. Немає сенсу постачати літаки в Україну до кінця минулого року. Для чого? Щоб вони тут стояли?", - заявив речник Повітряних сил.
Затримка передачі F-16
У суботу датське виданням з посиланням на Міноборони Данії повідомило, що постачання винищувачів F-16 від Данії для України затримуються. При цьому термін затримки складає близько півроку.
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