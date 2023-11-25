Президент Латвії у Києві анонсував новий пакет допомоги Україні

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс прибув у п'ятницю, 24 листопада, з неоголошеним візитом до України. "Під час мого візиту до України я оглянув профінансовані Латвією проєкти з відбудови Чернігівської області, зустрівся з президентом Зеленським, обговорив подальшу двосторонню допомогу та допомогу від ЄС/НАТО", - зазначив очільник латвійської держави в дописі у соцмережі X.

Зокрема, Рінкевичс відвідав село Ягідне на Чернігівщині, де російські війська майже місяць утримували полонених українців, уточнили у пресслужбі Офісу президента України.

Президенти обговорили можливості посилення ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з Рінкевичсом наголосив, що Латвія від перших годин після повномасштабного вторгнення РФ почала допомагати Україні. "Ми вдячні за всю надану нашій державі латвійську підтримку. Зокрема, за нещодавнє рішення про черговий пакет, що містить і снаряди, і міномети, і інші військові засоби. Ми обговорили, як зробити сталим постачання та виробництво необхідних снарядів, зброї для нашої оборони. Також я звернувся до пана президента щодо можливості підтримати Україну броньованою технікою для евакуації наших поранених воїнів із поля бою", - цитує Зеленського пресслужба ОПУ.

Також політики обговорили можливості посилення української ППО, зокрема на фронті і у прибережній зоні Чорного моря.

Окрім того, Зеленський відзначив важливість співпраці між Україною та Латвією в енергетичній сфері, у напрямку відбудови, зокрема у відновленні медичних установ, шкіл, а також у будівництві бомбосховищ для освітньої інфраструктури.

Рінкевичс, своєю чергою, висловив підтримку "формули миру" Зеленського і зазначив, що Латвія долучається до роботи з повернення до України незаконно депортованих Росією дітей. Крім того, Латвія готова до подальшої співпраці в напрямі притягнення РФ до відповідальності та створення відповідного трибуналу, йдеться у повідомленні пресслужби ОПУ.

Він запевнив, що політична, економічна й військова підтримка України з боку його держави залишиться непохитною. "Цього року Латвія підготувала три тисячі військовослужбовців для ЗСУ. І будемо це робити наступного року. Ми також завершуємо підготовку наступного пакета військової допомоги, який буде відправлено в Україну", - цитує Рінкевичса пресслужба ОПУ.

Рінкевичс: ЄС має розпочати переговорний процес з Україною

Зеленський і Рінкевичс також обговорили відносини двох держав на рівні інституцій Євросоюзу. Зокрема, президент Латвії відзначив прогрес України в реформуванні й виконанні критеріїв щодо членства у Європейському Союзі.

"Ми вважаємо, що лідери ЄС мають почати процес переговорів про вступ України в ЄС. Ми вважаємо, що Україна виконала всі критерії, які було встановлено", - сказав Рінкевичс.

У дописі у соцмережі Х за підсумками візиту в Україну президент Латвії наголосив, що його країна "була і завжди буде вірним прихильником і другом України в її боротьбі за свободу".