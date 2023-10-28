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Латвійська «швидка допомога» передає Україні 61 авто
09:09 25.10.2023 |
Латвійська Служба невідкладної медичної допомоги (NMPD) за підтримки уряду у вівторок передала Україні зі свого автопарку 61 авто «швидкої допомоги», яка вже була в ужитку.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє національний мовник LSM.
Згадані автівки з парку NMPD було передано латвійській неурядовій організації Mūsu ligzda ("Наше гніздо"), яка забезпечить їх доставку в Україну. Машини будуть передані урядовим органам України - поліції, Міністерству оборони, армії та Міністерству охорони здоров'я.
Цього року NMPD коштом Євросоюзу закупила нові медичні транспортні засоби - вже придбано 110 карет швидкої допомоги, найближчими місяцями буде поставлено ще 47. «NMPD оцінила наявні в її розпорядженні ресурси та необхідні резерви і дійшла висновку, що частина б/в автомобілів більше не знадобиться і, отже, може бути пожертвована», - пояснили в службі.
Водночас самоврядування Південно-Курземського краю Латвії подало заявку на передачу шести карет швидкої допомоги своєму давньому партнеру, українському місту Камінь-Каширський Волинської області. Таким чином загальна кількість подарованих авто досягне 67.
Видання нагадує, що про велику зацікавленість України в оперативному транспорті та медичному устаткуванні у жовтні в розмові з міністром охорони здоров'я Хосамом Абу Мері висловив посол України у Латвії Анатолій Куцевол.
Як повідомлялося наприкінці минулого тижня, муніципалітет Риги ухвалив рішення передати Чернігову 10 автобусів "Solaris Urbino 12".
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