Латвійська «швидка допомога» передає Україні 61 авто

Латвійська Служба невідкладної медичної допомоги (NMPD) за підтримки уряду у вівторок передала Україні зі свого автопарку 61 авто «швидкої допомоги», яка вже була в ужитку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє національний мовник LSM.

Згадані автівки з парку NMPD було передано латвійській неурядовій організації Mūsu ligzda ("Наше гніздо"), яка забезпечить їх доставку в Україну. Машини будуть передані урядовим органам України - поліції, Міністерству оборони, армії та Міністерству охорони здоров'я.

Цього року NMPD коштом Євросоюзу закупила нові медичні транспортні засоби - вже придбано 110 карет швидкої допомоги, найближчими місяцями буде поставлено ще 47. «NMPD оцінила наявні в її розпорядженні ресурси та необхідні резерви і дійшла висновку, що частина б/в автомобілів більше не знадобиться і, отже, може бути пожертвована», - пояснили в службі.

Водночас самоврядування Південно-Курземського краю Латвії подало заявку на передачу шести карет швидкої допомоги своєму давньому партнеру, українському місту Камінь-Каширський Волинської області. Таким чином загальна кількість подарованих авто досягне 67.

Видання нагадує, що про велику зацікавленість України в оперативному транспорті та медичному устаткуванні у жовтні в розмові з міністром охорони здоров'я Хосамом Абу Мері висловив посол України у Латвії Анатолій Куцевол.

Як повідомлялося наприкінці минулого тижня, муніципалітет Риги ухвалив рішення передати Чернігову 10 автобусів "Solaris Urbino 12".