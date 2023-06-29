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АНАЛІТИКА

Прем'єр Ізраїлю відкинув пропозиції озброїти Україну «Залізним куполом»

 

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу відкинув заклики деяких вашингтонських законодавців та українських чиновників приєднатися до зусиль Заходу щодо озброєння України, зокрема схвалити передання системи протиповітряної оборони "Залізний купол". Про це він сказав у коментарі Wall Street Journal.

Він сказав, що стурбований тим, що ізраїльська зброя може бути захоплена на полі бою в Україні й зрештою потрапить до рук іранців, які останніми місяцями встановили тісніші військові відносини з Росією.

Нетаньягу сказав, що Ізраїль не може дозволити США надати Україні систему "Залізний купол", розроблену спільно зі Штатами.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук назвав побоювання з приводу того, що зброя нібито потрапить до рук Ірану, "повністю вигаданими та спекулятивними припущеннями".

Стаття на тему:

27.06.2023 «Терпець увірвався». Чому Україна посварилася з Ізраїлем
Між Україною та Ізраїлем спалахнув найбільший конфлікт за всю історію міждержавних відносин. 25 червня посольство України в Ізраїлі опублікувало заяву, в якій звинуватило уряд Біньяміна Нетаньяху в проросійських симпатіях.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Ізраїль
 

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