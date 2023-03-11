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Конкурс із відбору суддів КСУ почнеться наприкінці квітня – Стефанішина
23:24 10.03.2023 |
Початок конкурсу з відбору суддів Конституційного Суду очікується в кінці квітня.
Про це повідомила журналістам віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина на полях Другого форуму Україна-Франція, передає Укрінформ.
Вона наголосила, що процедури відбору суддів Конституційного Суду ніколи не було в Україні, додавши, що ніяких юридичних обґрунтувань позиції про сьомого члена групи експертів із відбору суддів КСУ.
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Реформа КСУ - одна із семи рекомендацій Єврокомісії щодо статусу України на членство в ЄС. Зокрема, Україна має привести процедуру добору суддів КСУ відповідно до рекомендацій Венеційської комісії.
«Ми провели переговори із Венеційською комісією, з Європейською комісією. На сьогодні домовилися, що модель відбору буде базуватися на моделі, як це було по інших судових органах, зокрема Вища рада правосуддя. На цьому поки домовилися. Продовжимо говорити із Єврокомісією з тим, як запустити конкурс», - сказала Стефанішина і додала, що конкурс вдасться запустити в кінці квітня.
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Європейська комісія очікує, що Україна приведе у відповідність до рекомендацій Венеційської комісії свій процес відбору суддів Конституційного суду.
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