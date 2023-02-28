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АНАЛІТИКА

Добір суддів КСУ. Офіс президента запропонував свою версію, хоча в ЄС наполягають на іншій

12:07 27.02.2023 |

Політика

 

Заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов сподівається, що до кінця березня парламент змінить конкурсну процедуру добору суддів Конституційного суду, до чого закликає Європейська комісія. Про це він повідомив в інтерв'ю LIGA.net.

Реформа КСУ - одна із семи рекомендацій Єврокомісії щодо статусу України на членство в ЄС. Зокрема, Україна має привести процедуру добору суддів КСУ відповідно до рекомендацій Венеційської комісії.

Зокрема, у дорадчу групу експертів (ДГЕ), яка перевірятиме кандидатів у КСУ, необхідно включити ще одного, сьомого, члена з міжнародних експертів. Цей сьомий незалежний експерт має нівелювати політичний вплив на комісію.

За словами Смирнова, у значної частини нардепів є побоювання, що сьомий член групи від міжнародників буде означати надмірне втручання в дискрецію суб'єктів призначення суддів КСУ - президента, ВР та з'їзду суддів.

Тому в ОП запропонували свою версію, яка проговорюється з міжнародними партнерами.

"Залишити шість членів. Процедурні рішення ухвалюються простою більшістю (чотири голоси з шести), - пояснює її суть Смирнов. - Але водночас за рішення про відповідність критеріям доброчесності та компетентності мають проголосувати мінімум два міжнародники".

Заступник керівника ОП каже, що презентував нещодавно цю версію на зустрічі з МВФ і "побачив зацікавленість". Якщо альтернативна версія буде відкинута - повернуться до першої з сьомим членом від міжнародників.

"Я ставлю для себе дедлайн, щоб до кінця березня ми поставили крапку в цьому питанні", - підсумував Смирнов.

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