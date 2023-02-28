Фінансові новини
- |
- 28.02.23
- |
- 00:57
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Добір суддів КСУ. Офіс президента запропонував свою версію, хоча в ЄС наполягають на іншій
12:07 27.02.2023 |
Заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов сподівається, що до кінця березня парламент змінить конкурсну процедуру добору суддів Конституційного суду, до чого закликає Європейська комісія. Про це він повідомив в інтерв'ю LIGA.net.
Реформа КСУ - одна із семи рекомендацій Єврокомісії щодо статусу України на членство в ЄС. Зокрема, Україна має привести процедуру добору суддів КСУ відповідно до рекомендацій Венеційської комісії.
Зокрема, у дорадчу групу експертів (ДГЕ), яка перевірятиме кандидатів у КСУ, необхідно включити ще одного, сьомого, члена з міжнародних експертів. Цей сьомий незалежний експерт має нівелювати політичний вплив на комісію.
За словами Смирнова, у значної частини нардепів є побоювання, що сьомий член групи від міжнародників буде означати надмірне втручання в дискрецію суб'єктів призначення суддів КСУ - президента, ВР та з'їзду суддів.
Тому в ОП запропонували свою версію, яка проговорюється з міжнародними партнерами.
"Залишити шість членів. Процедурні рішення ухвалюються простою більшістю (чотири голоси з шести), - пояснює її суть Смирнов. - Але водночас за рішення про відповідність критеріям доброчесності та компетентності мають проголосувати мінімум два міжнародники".
Заступник керівника ОП каже, що презентував нещодавно цю версію на зустрічі з МВФ і "побачив зацікавленість". Якщо альтернативна версія буде відкинута - повернуться до першої з сьомим членом від міжнародників.
"Я ставлю для себе дедлайн, щоб до кінця березня ми поставили крапку в цьому питанні", - підсумував Смирнов.
Відео на тему:
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Добір суддів КСУ. Офіс президента запропонував свою версію, хоча в ЄС наполягають на іншій
|Канада передасть Україні ще чотири танка Leopard 2
|США виділяють Україні понад $10 млрд фінансової підтримки
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Чому ремонт квартири може закінчитися не в запланований термін
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Німеччина збільшить кількість танків Leopard 2 для України з 14 до 18
|Швеція обіцяє поставити Україні танки Leopard 2, БМП і компоненти для систем ППО - Міноборони
|Моравецький: 60 танків PT-91 днями прибудуть до України
|Прем'єр-міністр Польщі оголосив у Києві про передачу Україні перших чотирьох танків Leopard 2A4
|США розкрили деталі пакета військової допомоги Україні на 2 млрд доларів
|FATF призупинила членство РФ через війну в Україні
Бізнес
|TSMC побудує в Японії ще один завод із виробництва мікросхем за $7,4 мільярдів
|США, ймовірно, обмежать рівень виробництва південнокорейських чипів у Китаї
|Співробітникам Єврокомісії наказали видалити TikTok
|Amazon купила One Medical за $3,9 млрд та обіцяє заново винайти охорону здоров'я
|Artifact — новинний ШІ-застосунок від співзасновників Instagram — відтепер доступний для всіх користувачів iOS та Android
|Режим чату Bing став доступний на мобільних пристроях - і ви можете говорити з ним
|Американський «єдиноріг» купив українського розробника конструктора логотипів