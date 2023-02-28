Добір суддів КСУ. Офіс президента запропонував свою версію, хоча в ЄС наполягають на іншій

Заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов сподівається, що до кінця березня парламент змінить конкурсну процедуру добору суддів Конституційного суду, до чого закликає Європейська комісія. Про це він повідомив в інтерв'ю LIGA.net.

Реформа КСУ - одна із семи рекомендацій Єврокомісії щодо статусу України на членство в ЄС. Зокрема, Україна має привести процедуру добору суддів КСУ відповідно до рекомендацій Венеційської комісії.

Зокрема, у дорадчу групу експертів (ДГЕ), яка перевірятиме кандидатів у КСУ, необхідно включити ще одного, сьомого, члена з міжнародних експертів. Цей сьомий незалежний експерт має нівелювати політичний вплив на комісію.

За словами Смирнова, у значної частини нардепів є побоювання, що сьомий член групи від міжнародників буде означати надмірне втручання в дискрецію суб'єктів призначення суддів КСУ - президента, ВР та з'їзду суддів.

Тому в ОП запропонували свою версію, яка проговорюється з міжнародними партнерами.

"Залишити шість членів. Процедурні рішення ухвалюються простою більшістю (чотири голоси з шести), - пояснює її суть Смирнов. - Але водночас за рішення про відповідність критеріям доброчесності та компетентності мають проголосувати мінімум два міжнародники".

Заступник керівника ОП каже, що презентував нещодавно цю версію на зустрічі з МВФ і "побачив зацікавленість". Якщо альтернативна версія буде відкинута - повернуться до першої з сьомим членом від міжнародників.

"Я ставлю для себе дедлайн, щоб до кінця березня ми поставили крапку в цьому питанні", - підсумував Смирнов.

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