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АНАЛІТИКА

ЄС наполягає на виконанні рекомендацій «Венеційки» щодо закону про КСУ 

13:23 13.01.2023 |

Право, Політика

 

Європейська комісія очікує, що Україна приведе у відповідність до рекомендацій Венеційської комісії свій процес відбору суддів Конституційного суду.

Про це у коментарі "Суспільному" заявили в Європейській комісії, пише "Європейська правда".

"Європейська комісія уважно стежить за узгодженням реформи процесу відбору суддів Конституційного суду України з висновком комісії щодо заявки України на членство в ЄС, який, зокрема, передбачає, що цей процес здійснюється відповідно до висновку Венеційської комісії", - заявили у Єврокомісії.

ам зазначили, що відбір кандидатів до КСУ на підставі професійної компетентності та збільшення кількості членів Дорадчої групи експертів до семи підвищило б довіру суспільства до Конституційного суду та забезпечило б неупередженість процесу відбору.

"Висловлюємо впевненість, що українська влада повністю усвідомлює відповідні позиції Венеційської комісії та Європейської комісії і добре підготовлена до прийняття рішення про повне дотримання їхніх рекомендацій", - підсумували в Єврокомісії.

Між тим днями в уряді України, розповідаючи про останні євроінтеграційні реформи, не прокоментували сигнали Брюсселя із закликом змінити закон про процедуру відбору суддів КСУ так, щоб він враховував останні рекомендації Венеційської комісії.

13 грудня парламентська більшість підтримала проєкт закону №7662 про "удосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду" без правки про кількість членів Дорадчої групи експертів.

Експерти у сфері судової реформи попереджали, що це може зробити КС підконтрольним владі, та просили парламент не ухвалювати закон у такому вигляді, а після прийняття - закликали Зеленського ветувати його. 

19 грудня Венеційська комісія опублікувала оновлений висновок щодо законопроєкту в №7662, рекомендувавши змінити його у тій редакції, за яку висловлюються громадські експерти у сфері судової реформи.

Попри це, президент 20 грудня підписав закон

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