Нова посол у Болгарії Ілащук в останній момент скасувала зустріч з профільним комітетом ВР - депутатка

Новопризначений посол України у Болгарії Олеся Ілащук в останній момент не з'явилася на зустріч з нардепами Комітету закордонних справ.

Про це заявила народна депутатка від "Євросолідарності" Ірина Геращенко, пише "Європейська правда".

За її словами, зустріч ініціювали вона та однопартійниця Марія Іонова, з міркувань, що Болгарія - дуже важлива для України в контексті оборонної співпраці й того впливу, який все ще має Росія на політикум країни, а міжпарламентський діалог потребує тісної координації з посольством.

"В останню хвилину пані Ілащук поінформувала комітет, що вона дуже зайнята і не з'явилася на онлайн - конференції! Тобто, в президента Зеленського, який точно має більш завантажений графік, є час приходити у ВР, а пані посол не може сформувати свій графік і визначити пріоритети", - пише Ірина Геращенко.

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27.12.22 Різні ліги. Хто буде суперником Олесі Ілащук на дипломатичній дуелі в Болгарії

Присутність в Софії професіоналки з Росії є свідченням того, наскільки важливим для РФ є цей напрямок. Але не менш важливим він є і для України. Тому кидати проти Митрофанової Ілащук - очевидна помилка. Вагові категорії в них геть різні.



Вона додала, що вважає таке несподіване скасування важливої зустрічі додатковим приводом для сумнівів у професійності Олесі Ілащук.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив, що не бачить проблеми у призначенні послом України у Болгарії Олесі Ілащук, але у майбутньому готовий звільнити її, якщо робота посла буде незадовільною.

Про суперечливість призначення послом Олесі Ілащук ЄвроПравда розповідала у статті Проблема не в сексології. Чому Зеленський має звільнити щойно призначеного посла у Болгарії

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26.12.22 Послом України в Болгарії призначили сексологиню без дипломатичного досвіду

Олеся Ілащук, яку президент Володимир Зеленський призначив послом України у Болгарії, не має досвіду роботи ані у дипломатії, ані на державних посадах і досі позиціонувалася як фахівчиня з сексології та дорогоцінних прикрас.

