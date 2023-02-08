Фінансові новини
- |
- 08.02.23
- |
- 18:59
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нова посол у Болгарії Ілащук в останній момент скасувала зустріч з профільним комітетом ВР - депутатка
17:02 08.02.2023 |
Новопризначений посол України у Болгарії Олеся Ілащук в останній момент не з'явилася на зустріч з нардепами Комітету закордонних справ.
Про це заявила народна депутатка від "Євросолідарності" Ірина Геращенко, пише "Європейська правда".
За її словами, зустріч ініціювали вона та однопартійниця Марія Іонова, з міркувань, що Болгарія - дуже важлива для України в контексті оборонної співпраці й того впливу, який все ще має Росія на політикум країни, а міжпарламентський діалог потребує тісної координації з посольством.
"В останню хвилину пані Ілащук поінформувала комітет, що вона дуже зайнята і не з'явилася на онлайн - конференції! Тобто, в президента Зеленського, який точно має більш завантажений графік, є час приходити у ВР, а пані посол не може сформувати свій графік і визначити пріоритети", - пише Ірина Геращенко.
Стаття на тему:
27.12.22 Різні ліги. Хто буде суперником Олесі Ілащук на дипломатичній дуелі в Болгарії
Присутність в Софії професіоналки з Росії є свідченням того, наскільки важливим для РФ є цей напрямок. Але не менш важливим він є і для України. Тому кидати проти Митрофанової Ілащук - очевидна помилка. Вагові категорії в них геть різні.
Вона додала, що вважає таке несподіване скасування важливої зустрічі додатковим приводом для сумнівів у професійності Олесі Ілащук.
Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив, що не бачить проблеми у призначенні послом України у Болгарії Олесі Ілащук, але у майбутньому готовий звільнити її, якщо робота посла буде незадовільною.
Про суперечливість призначення послом Олесі Ілащук ЄвроПравда розповідала у статті Проблема не в сексології. Чому Зеленський має звільнити щойно призначеного посла у Болгарії
Стаття на тему:
26.12.22 Послом України в Болгарії призначили сексологиню без дипломатичного досвіду
Олеся Ілащук, яку президент Володимир Зеленський призначив послом України у Болгарії, не має досвіду роботи ані у дипломатії, ані на державних посадах і досі позиціонувалася як фахівчиня з сексології та дорогоцінних прикрас.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|НАБУ повідомило про підозру екскерівнику «Енергоатом-Трейдинг» за продаж електроенергії трейдеру Коломойського
|«Люди в мундирах». Як сприймати призначення в Херсон, Дніпро і Запоріжжя нових керівників
|Німеччина, Данія і Нідерланди дадуть Україні понад 100 Leopard 1
|Уряд Німеччини офіційно схвалив постачання Україні танків Leopard 1 A5
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Зенітки Gepard та генератори: Німеччина передала новий пакет допомоги для ЗСУ
|Зеленський зустрівся із королем Британії Чарльзом III
|Нова посол у Болгарії Ілащук в останній момент скасувала зустріч з профільним комітетом ВР - депутатка
|Зеленський подарував спікеру Палати громад шолом українського пілота і закликав дати літаки
|Зеленський обговорив із Сунаком ключові потреби ЗСУ в озброєнні та військовій техніці
|Справа MH17: слідчі кажуть про політичну відповідальність Путіна
Бізнес
|Криптохакери торік вкрали рекордні $3,8 мільярди, у лідерах – групи з КНДР
|Під ударом Китай. США та Японія обмежать експорт обладнання для випуску мікрочіпів
|IDC: Світові поставки смартфонів впали на 18,3%, це найнижчий показник з 2013 року
|У ЄС дозволили їсти цвіркунів і хробачків
|Cybertruck знову затримується — Tesla відклала початок масового виробництва бронепікапу до 2024 року
|Samsung презентувала новий гнучкий дисплей Flex In & Out, який може складатися в обидва боки
|Працівники Amazon страйкують. Компанія обмежує час на туалет