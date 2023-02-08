Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нова посол у Болгарії Ілащук в останній момент скасувала зустріч з профільним комітетом ВР - депутатка

17:02 08.02.2023 |

Політика

 

Новопризначений посол України у Болгарії Олеся Ілащук в останній момент не з'явилася на зустріч з нардепами Комітету закордонних справ.

Про це заявила народна депутатка від "Євросолідарності" Ірина Геращенко, пише "Європейська правда".

За її словами, зустріч ініціювали вона та однопартійниця Марія Іонова, з міркувань, що Болгарія - дуже важлива для України в контексті оборонної співпраці й того впливу, який все ще має Росія на політикум країни, а міжпарламентський діалог потребує тісної координації з посольством.

"В останню хвилину пані Ілащук поінформувала комітет, що вона дуже зайнята і не з'явилася на онлайн - конференції! Тобто, в президента Зеленського, який точно має більш завантажений графік, є час приходити у ВР, а пані посол не може сформувати свій графік і визначити пріоритети", - пише Ірина Геращенко.

Стаття на тему:

27.12.22 Різні ліги. Хто буде суперником Олесі Ілащук на дипломатичній дуелі в Болгарії
Присутність в Софії професіоналки з Росії є свідченням того, наскільки важливим для РФ є цей напрямок. Але не менш важливим він є і для України. Тому кидати проти Митрофанової Ілащук - очевидна помилка. Вагові категорії в них геть різні.

Вона додала, що вважає таке несподіване скасування важливої зустрічі додатковим приводом для сумнівів у професійності Олесі Ілащук.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив, що не бачить проблеми у призначенні послом України у Болгарії Олесі Ілащук, але у майбутньому готовий звільнити її, якщо робота посла буде незадовільною.

Про суперечливість призначення послом Олесі Ілащук ЄвроПравда розповідала у статті Проблема не в сексології. Чому Зеленський має звільнити щойно призначеного посла у Болгарії

Стаття на тему:

26.12.22 Послом України в Болгарії призначили сексологиню без дипломатичного досвіду
Олеся Ілащук, яку президент Володимир Зеленський призначив послом України у Болгарії, не має досвіду роботи ані у дипломатії, ані на державних посадах і досі позиціонувалася як фахівчиня з сексології та дорогоцінних прикрас.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,2564
  0,1079
 0,28

Курс обміну валют на сьогодні, 10:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5700  0,09 0,23 40,3179  0,05 0,12
EUR 42,0052  0,26 0,62 43,1034  0,29 0,66

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес