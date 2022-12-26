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АНАЛІТИКА

Послом України в Болгарії призначили сексологиню без дипломатичного досвіду

09:30 26.12.2022 |

Політика

 

Олеся Ілащук, яку президент Володимир Зеленський призначив послом України у Болгарії, не має досвіду роботи ані у дипломатії, ані на державних посадах і досі позиціонувалася як фахівчиня з сексології та дорогоцінних прикрас.

Інформацію про те, що новий посол у Болгарії не пов'язана з МЗС, "Європейській правді" підтвердили кілька джерел у дипкорпусі.

Як стверджується, новопризначена посол, указ щодо якої президент підписав 23 грудня, вже почала набувати досвіду за новим фахом - зокрема, брала участь у загальній нараді послів України, що відбувалася 22-25 грудня у Києві та Миколаєві.

Між тим, проблемою є те, що раніше вона взагалі не мала досвіду роботи у якості фахівця-міжнародника.

 

Біографія нового України у Болгарії наразі не оприлюднена, однак окремі деталі вона розкрила на двох профілях у Facebook, які не мають офіційної позначки веріфікації, але на яких розміщені особисті фото та інша інформація Олесі Ілащук.

Один з них наразі тривалий час не оновлюється; у ньому Ілащук позиціонується як фахівчиня з питань обробки дорогоцінного каміння. Профіль стверджує, що вона є випускницею антверпенської Вищої ради з питань діамантів - авторитетної організації, що не є університетом чи освітнім центром, однак все ж надає певні освітні послуги.

В іншому профілі, що активно оновлювався до останнього часу, та сама людина позиціонується як "клінічний психолог, системно-сімейний терапевт, гештальт-терапевт, сексолог-консультант". Виходячи з публічної активності майбутньої представниці України у державі-члені ЄС і НАТО, вона до останнього часу переймалася питаннями гештальт-лікування та сексології.

У неділю ввечері цей профіль був заблокований.

На обох профілях були розміщені особисті фото та інші деталі щодо новопризначеного посла, які вдалося верифікувати, вподобання для яких з давніх часів проставляли профілі Ярослави Гресь (задіяна у президентській ініціативі United24) та Олеся Донія (політолог, що зараз співпрацює з владою).

Варто зауважити, що політичні призначення на посади посла осіб з-за меж МЗС не є винятковим; такі рішення практикувалися за багатьох президента, що нерідко викликало критику. Утім, призначення взагалі без публічно відомого досвіду у міжнародній сфері є одиничними. Також без детальнішої інформації про біографію нового посла складно зрозуміти, чи має вона зв'язок з Болгарією.

"Європейська правда" слідкуватиме за розвитком подій.
Ключові теги: Болгарія
 

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