Російські олігархи переписували статки на дітей перед вторгненням в Україну, - Мінфін США

Російські олігархи перед вторгненням в Україну 24 лютого переводили активи на своїх дітей, щоби вивести їх з-під санкцій. Агентство боротьби з фінансовими злочинами при Мінфіні США FinCen оприлюднило попередній звіт про їх фінансову активність у 2022 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт FinCen.

"Приблизно під час непровокованого військового вторгнення Росії в Україну наприкінці лютого 2022 року кілька російських олігархів передали бенефіціарне володіння своїми компаніями, трастами чи рахунками своїм дітям, іншим членам сім'ї або близьким діловим партнерам", - йдеться у повідомленні.

За даними звіту, деякі з цих транзакцій відбулися безпосередньо перед запровадженням санкцій проти кількох олігархів, пов'язаних із російським вторгненням. "Фінансові установи вказали, що передача прав власності потенційно може допомогти олігархам ухилитися від санкцій чи можливої конфіскації активів правоохоронними органами", - йдеться у документі.

При цьому кілька олігархів зробили перекази своїм дітям, зокрема тим, хто навчається у Сполучених Штатах, і за ці перекази фінансувалися великі покупки, як правило, житлової нерухомості та предметів розкоші у США.

FinCen поки не оголошує імен російських олігархів, а також суми, які вони перевели перед війною, щоб уникнути санкцій.

Раніше видання The Guardian повідомило, що Роман Абрамович перед вторгненням РФ до України переписав свої статки. Семеро дітей Абрамовича, молодшому з яких дев'ять років, стали бенефіціарами трастів, які володіють активами на суму щонайменше 4 млрд доларів

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Щодо Романа Абрамовича дію санкцій відкладено - згідно із указом, вони "застосовуються після завершення процедури обміну полоненими та тілами загиблих внаслідок збройної агресії РФ проти України".



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"Благодаря содействию господина Абрамовича, украинская и российская делегации достигли договоренностей по организации гуманитарных коридоров, через которые смогли спасти более 400 000 человек", - говорится в письме Арахамии.

