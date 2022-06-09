Арахамия помогает российскому миллиардеру Абрамовичу оменить в суде санкции, - The Times

Юристы российского олигарха Романа Абрамовича используют письмо от народного депутата Давида Арахамии о помощи олигарха в спасении украинцев, чтобы через суды отменить санкции против него

Об этом сообщает The Times.

Издание отмечает, что располагает документами исков юристов Абрамовича против Европейского Союза и правительства Соединенного Королевства.

"Благодаря содействию господина Абрамовича, украинская и российская делегации достигли договоренностей по организации гуманитарных коридоров, через которые смогли спасти более 400 000 человек. Кроме этого, его усилия по обмену военнопленными помогли освободить из плена несколько сотен человек. Абрамович продолжает быть глубоко вовлеченным в процесс переговоров, а также организацию гуманитарной помощи", - говорится в письме Арахамии, которое цитирует The Times.

В письме глава украинской группы на переговорах с Россией подчеркивает, что в целом он оценивает роль Абрамовича как "положительную".

Юристы утверждают, что, мол, Абрамович не может должным образом вовлекаться в процесс переговоров и организацию гуманитарной помощи, поскольку юридические компании и консультанты не хотят попасть под ограничения из-за сотрудничества с подсанкционным российским чиновником.

Кроме того, они объясняют, что он не может путешествовать в страны ЕС, а значит, выполнять определенные функции по организации переговоров.

В исках к ЕС и Великобритании юристы российского олигарха используют это письмо Арахамии как доказательство губительного влияния западных санкций против Абрамовича на его усилия по мирным переговорам.

Авторы статьи The Times не привели деталей того, когда Арахамия предоставил это письмо.

Кроме того, бельгийская юридическая компания предоставила налоговые декларации Абрамовича, якобы свидетельствующие, что он уплатил за последние несколько лет больше налогов в Великобритании и ЕС, чем в целом в России.

В иске они утверждают, что руководство ЕС ошибочно приписывает Абрамовичу его связи с Кремлем и поддержку российского вторжения в Украину. В то время как у российского олигарха, по их утверждениям, нет тесных связей с российским президентом Владимиром Путиным и он не получил никакой выгоды от российской аннексии Крымского полуострова или военного вторжения в 2022 году.