Фінансові новини
- |
- 20.10.22
- |
- 16:43
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зеленський запровадив санкції проти російських мільярдерів, але Абрамович отримав відстрочку
14:48 20.10.2022 |
Президент Володимир Зеленський увів у дію два рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 жовтня "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".
Відповідні укази президента №726/2022 та №727/2022 від 19 жовтня оприлюдено на сайті голови держави.
Указом №726/2022 запроваджено санкції проти 1374 юридичних та 256 фізичних осіб, переважно з РФ.
Указом №727/2022 санкції запроваджено проти 2251 фізичних осіб, переважно представників окупаційних адміністрацій та осіб, пов'язаних із виправданням російської агресії проти України.
Зокрема, до санкційного списку увійшли: "Російський фонд прямих інвестицій", російські "Альфа-Банк", "Транскапіталбанк", "Уральський банк реконструкції і розвитку", "Московський кредитний банк" та низка інших фінансових установ та їх керівників, "Ростелеком", "РусГідро", "Алроса", ряд компаній у сфері машинобудування, транспорту та енергетики, а також низка компаній російського ВПК.
До санкційного списку також потрапили російські мільярдери Володимир Лісін, Леонід Міхельсон, Геннадій Тімченко, Сулейман Керімов, Михайло Прохоров, Леонід Федун, Олександр Абрамов, Дмитро Риболовлєв, Год Нісанов, Юрій Ковальчук, Аркадій Ротенберг, Саїд Гуцерієв, Роман Абрамович, Михайло Фрідман та дві його доньки, Герман Хан, Михайло Бабаков та його бізнес-партнери Євгеній Гінер і Михайло Воєводін тощо.
При цьому щодо Романа Абрамовича дію санкцій відкладено - згідно із указом, вони "застосовуються після завершення процедури обміну полоненими та тілами загиблих внаслідок збройної агресії РФ проти України".
Указами президента Кабінету міністрів разом зі Службою безпеки України та Національним банком доручено забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).
Міністерству закордонних справ України доручено поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Між Україною та Африкою теплішає. Як це сприятиме поразці Росії
|«У нас не може бути якогось армагеддону, що все розіб'ють і все згасне». Голова ДТЕК про удари по енергосистемі
|Нова справа Микитася. Яких ходів чекати від Банкової
|Що принесе Україні головування нашого фінансового міністра в Раді керуючих МВФ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Кількість страхових партнерів багатопрофільного медичного центру «Лелека» досягла 20
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Два шляхи вигнати Росію з ООН: як позбавити агресора права вето у Раді безпеки, і не тільки
|НАБУ затримало колишнього нардепа Микитася при спробі підкупити мера Дніпра за 22 мільйона євро
|Зміни в Prozorro. Основною процедурою держзакупівель стали відкриті торги з особливостями
|Фонд держмайна виставив на приватизацію два корпуси «Довженка-Центру»
|Бізнес очікує девальвації гривні вище 42 грн/$ та прискорення інфляції до 25,2% - опитування НБУ
|Глави МЗС країн ЄС затвердили черговий пакет військової допомоги Україні 500 млн євро
Бізнес
|Обмеження Байдена щодо чіпів у Китаї свідчать про зміну поглядів США на технології
|Німеччина оштрафувала Telegram на понад 5 млн євро через відмову співпрацювати
|Honda представила новий позашляховик Prologue
|Чорний список драйверів Microsoft оновлювався некоректно, через що ПК з Windows залишалися відкритими для шкідливих атак близько 3 років
|«Дідько з ним» — Ілон Маск каже, що Starlink й надалі залишатиметься безплатним в Україні попри «втрачання грошей»
|Netflix запустить підписку з рекламою в листопаді
|Найбільші у світі постачальники чипів припиняють співпрацю з Китаєм, - FT