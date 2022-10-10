WSJ дізналося про плани Британії відновити випуск гаубиць M777. Їх отримує Україна

Британська військово-промислова компанія BAE Systems веде переговори з урядом США щодо відновлення виробництва гаубиць M777.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal.

Компанія вже звернула виробництво гаубиць. Однак після того, як зброя показала свою ефективність у ході війни в Україні, ним зацікавилися одразу кілька східноєвропейських країн.

Тепер компанія веде переговори з армією США, якій належить технологія створення зброї, щодо можливості відновлення виробництва M777 для постачання іншим країнам. У разі згоди з боку Пентагону виробнику знадобиться нових постачальників титану та легких компонентів гаубиці.

Сама компанія вважає, що на відновлення виробництва M777 їй знадобиться 30-36 місяців.

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