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WSJ дізналося про плани Британії відновити випуск гаубиць M777. Їх отримує Україна
09:21 10.10.2022 |
Британська військово-промислова компанія BAE Systems веде переговори з урядом США щодо відновлення виробництва гаубиць M777.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal.
Компанія вже звернула виробництво гаубиць. Однак після того, як зброя показала свою ефективність у ході війни в Україні, ним зацікавилися одразу кілька східноєвропейських країн.
Тепер компанія веде переговори з армією США, якій належить технологія створення зброї, щодо можливості відновлення виробництва M777 для постачання іншим країнам. У разі згоди з боку Пентагону виробнику знадобиться нових постачальників титану та легких компонентів гаубиці.
Сама компанія вважає, що на відновлення виробництва M777 їй знадобиться 30-36 місяців.
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