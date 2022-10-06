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Порошенко у Британії закликав дати Україні більше зброї і членство в НАТО
23:09 05.10.2022 |
Пʼятий президент Петро Порошенко у Великобританії закликав дати Україні більше зброї і членство в НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка під час Конференції правлячої Консервативної партії Великобританії.
Він також наголосив на важливості посилення санкцій і повне ембарго на російські товари та сировину.
"Треба зупинити російський експорт по всьому світу. 80% російського експорту йде через комерційні судна, ми повинні прийняти принципове рішення і зупинити це. Третє - це "план Маршалла" щодо відбудови України", - вважає Порошенко.
Одним із пріоритетів Порошенко назвав швидке членство України в НАТО та ЄС.
"Зараз Україна - "парасолька" для Європи від божевільного маніяка Путіна. Україна платить за це найвищу ціну. І я думаю, що Україна платить за право бути членом НАТО", - закликав Порошенко.
На його думку, найкоротший шлях до миру - зброя, НАТО, "план Маршалла", санкції та депутінізація світу.
"З Путіним миру не буде. Потрібна депутінізація Європи і депутінізація росії. Ми, українці, показуємо, як це робити", - наголосив Порошенко.
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