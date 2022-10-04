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АНАЛІТИКА

Порошенко обговорив з членами британського уряду членство України в НАТО і постачання зброї для ЗСУ

 

Пʼятий президент Петро Порошенко, який бере участь у Конференції Консервативної партії Великої Британії у Бірмінгемі, обговорив із міністром закордонних справ Джеймсом Клеверлі посилення санкцій проти російських олігархів та нарощення військової допомоги ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка у Facebook.

"Ми обговорили шляхи нарощення військової допомоги Україні в контексті потреб ЗСУ. А також важливість запровадження пекельних санкцій проти росії та російських олігархів, які мають майно у Великій Британії", - повідомив Порошенко.

Він також переконаний, що членство України в НАТО стане важливою складовою "Формули перемоги" над путінським режимом і вагомим елементом стратегії депутінізації Європи і світу.

Порошенко також зустрівся з Державним секретарем з питань оборонних закупівель Міноборони Великої Британії Алеком Шелбруком.

"Мав змістовну розмову з новопризначеним Державним секретарем з питань оборонних закупівель Міністерства оборони Великої Британії Алеком Шелбруком. Обговорили нагальні потреби українських Збройних сил для проведення ефективного контрнаступу проти російських військ та звільнення всіх тимчасово окупованих територій України. Вкотре закликав Велику Британію посилити військову підтримку України та активно лобіювати збільшення допомоги з боку інших західних союзників", - написав Порошенко.

Він також закликав підтримати Україну на шляху до членства в НАТО.

"Вважаю, що британські партнери мають ініціювати спеціальну резолюцію ПА НАТО на підтримку заявки України", - наголосив Порошенко.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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