СНБО пока не рассматривал введение санкций против телеканала «НАШ» – Стефанчук

"Не рассматривался (вопрос санкций против телеканала "Наш" - ИФ) на Совете национальной безопасности, будет рассматриваться, будем принимать решение", - сказал Стефанчук журналистам в понедельник в Киеве.
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Ранее агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах сообщил, что Служба безопасности Украины готовит документы для внесения в санкционный список украинского телеканала "Наш".
"Готовятся документы для СНБО для внесения в санкционный список в связи с тем, что СБУ фиксирует случаи антиукраинской пропаганды на этом телеканале", - сказал источник.
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