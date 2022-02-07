СНБО пока не рассматривал введение санкций против телеканала «НАШ» – Стефанчук

Введение санкций против телеканала "НАШ", который принадлежит бывшему народному депутату, лидеру партии "Наши" Евгению Мураеву. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины пока не рассматривал, заявляет председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Не рассматривался (вопрос санкций против телеканала "Наш" - ИФ) на Совете национальной безопасности, будет рассматриваться, будем принимать решение", - сказал Стефанчук журналистам в понедельник в Киеве.

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Ранее агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах сообщил, что Служба безопасности Украины готовит документы для внесения в санкционный список украинского телеканала "Наш".

"Готовятся документы для СНБО для внесения в санкционный список в связи с тем, что СБУ фиксирует случаи антиукраинской пропаганды на этом телеканале", - сказал источник.

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