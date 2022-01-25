Мураев вместо вторжения. О чем на самом деле Британия и США предупредили Зеленского

Юрий Вишневский / Деловая столица

Лондон и Вашингтон фактически предостерегли Киев от попытки создать пророссийское правительство для удовлетворения Кремля.

"Героем" минувших выходных стал экс-нардеп Евгений Мураев. Сначала министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс сообщила, что британская разведка разоблачила "план Кремля установить в Украине пророссийское руководство" во главе с Мураевым. Трасс подчеркнула, что эта информация "дает представление о мышлении Кремля". "Мы не потерпим заговора Кремля с целью установить пророссийское руководство в Украине", - заявила она в Twitter.

Это подтвердил заместитель премьер-министра Великобритании Доминик Рааб. "Вместе с союзниками по НАТО мы стоим плечом к плечу, говоря, что будут очень серьезные последствия, если Россия попытается вторгнуться, а также установить марионеточный режим", - сказал он в интервью Sky News.

Предостережение от Блинкена

Затем этот заговор прокомментировал госсекретарь США Энтони Блинкен. "Мы предупреждали именно об этой тактике в течение нескольких недель и говорили об этом публично. И только на прошлой неделе мы наложили санкции на четырех агентов России, украинцев в Украине, стремящихся дестабилизировать правительство. Так что это очень большая часть российского инструментария. Он охватывает весь спектр от крупного вторжения в Украину до подобных дестабилизирующих действий в попытке свергнуть правительство. И важно, чтобы люди были в курсе такой возможности", - подчеркнул Блинкен в интервью CNN.

Это действительно очень важный момент. Сообщение Трасс можно было бы проинтерпретировать в том духе, что Кремль готовил Мураева на роль главы оккупационной администрации Украины в случае успешного вторжения. Но Блинкен пояснил, что вторжение в Украину и свержение правительства Украины - это могут быть два разных сценария. Далее Блинкен еще раз подчеркнул, что Кремль подготовил несколько разных сценариев, и один из них - это именно смена правительства в Киеве. "Россия разрабатывает множество различных вариантов действий в Украине, и это один из них, и это то, о чем люди должны знать", - подтвердил он.

Ответ Блинкена Зеленскому

Также Блинкен вступил в заочную полемику с Владимиром Зеленским, который на днях в интервью The Washington Post заявил: "Сегодня наши партнеры говорят, что война может начаться завтра, если будет мощная эскалация с российской стороны, и тогда будут применены мощные санкции. Вопрос: почему вы не вводите санкции сейчас, а ждете эскалации?" Ведущая программы CNN Дана Баш спросила Блинкена, что он ответит на вопрос Зеленского. И Блинкен ответил: "Дана, мы не ждем. Мы сейчас много делаем... В прошлом году мы предоставили больше военной помощи Украине, чем в любой другой год ранее. Мы выступаем против тех, кто внутри Украины пытается дестабилизировать правительство. То есть мы предпринимаем конкретные меры".

Как видим, Блинкен прямо указал Зеленскому на то, что США (вместе с Британией и другими союзниками) считают очень важным разоблачение кремлевских заговоров в Украине. Фактически Блинкен поставил это в один ряд с военной помощью. Ударом со стороны США по этим планам Кремля стало разоблачение, как их назвал Блинкен, "четырех агентов России", против которых минфин США ввел санкции 20 января. А ударом со стороны Британии стало разоблачение кремлевского заговора с целью установить в Украине пророссийское правительство во главе с Мураевым.

Возможен ли сговор между Зеленским и Мураевым?

Об этом заговоре рассказали ведущие американские и британские телеканалы и газеты. Телекомпания CNN сообщила, что ее источник, осведомленный о данных американской и британской разведки, подтвердил: у США есть такие же доказательства, как и у Великобритании, относительно заговора России с целью установления дружественного правительства в Украине. "Да, мы видели разведданные о том, что Россия ищет способы свести к минимуму затянувшуюся войну. Это включает в себя такие вещи, как установление дружественного правительства", - сказал источник CNN.

Конечно, все это интересно, но тут напрашивается вопрос: а как этот план Кремля может быть реализован технически? В соцсетях уже распространяются конспирологические версии. Например, народный депутат первых трех созывов Богдан Бойко, ссылаясь на свои источники среди патриотов в силовых структурах, рассказывает, что "британцы сработали филигранно - информацией о Мураеве сорвали операцию Кремля и Банковой. Кремль давно готовил Мураева на премьера для Зеленского. Россия даже запретила Мураеву въезд в РФ. Кандидатура согласована через Ермака как альтернатива Медведчуку. Отставку Шмыгаля Банковая планировала на начало февраля. Затем новое правительство должно было пройти через Раду. Голоса есть! Уже приготовлен кэш 250 предателям (по $100 тыс.). Вся эта возня с войсками на границе и ультиматумом должна была защитить Зеленского от бунта. Дальше поездка Зеленского к Путину, мир, дружба. Британцы сорвали этот сценарий".

Почему именно Мураев

Конечно, можно называть подобные сценарии фантастикой. Но есть факты, свидетельствующие о том, что Мураев уже почти год готовится к роли спасителя страны.

Началось все в феврале прошлого года, когда Зеленский с помощью СНБО заблокировал три пророссийских телеканала, служившие рупором Медведчуку, после чего их зрители переключились на столь же пророссийский телеканал "Наш" Мураева. Этот канал закрыт не был. Более того, в декабре Мураев признал, что он имел несколько встреч в Офисе президента, в том числе с руководителем ОП Андреем Ермаком, в ходе которых обсуждал, в частности, информационную политику телеканала "Наш".

Мураев продвигает несколько нарративов, очень выгодных Банковой. Приведем две свежие цитаты. Мураев 17 января: "Очевидно, что Медведчук, находящийся под домашним арестом по обвинению в тяжком преступлении, ничего не мог осуществить без благословления и полного содействия и партнерства Порошенко. Только последний мог дать необходимые команды СБУ, ВСУ, пограничникам и МВД для функционирования схемы, называемой Зеленским сегодня преступной. А следовательно, вердикт суда для Порошенко должен быть более суровым". Мураев 23 января: "Время прозападных и пророссийских политиков в Украине безвозвратно ушло. Поражение таких политиков, как Порошенко и Медведчук, тому наглядное подтверждение. Их действия нанесли невосполнимые потери для страны и раскололи народ Украины. Украине нужны новые политики..."

Следующий факт. В начале сентября Мураев начал поездки по городам Украины с обсуждением "новой формулы страны". Проект "Здесь наша земля" стартовал в родном городе Мураева - Змиеве Харьковской области. Это электоральная вотчина Мураева: при Януковиче он возглавлял там районную госадминистрацию, а затем был избран нардепом. Затем Мураев со своей "новой формулой" побывал в Мариуполе, Умани, Измаиле, Херсоне, Кривом Роге, Первомайске, Северодонецке, Сумах. 19 ноября по итогам всех этих поездок он презентовал "Формулу страны". Как пояснил он сам, "в основе "Формулы страны" - мир, настоящая независимость, изменение всей системы власти, широкая культурная автономия регионов..."

А 14 декабря Мураев объявил: "Украине нужна новая Конституция. Наша команда заканчивает работу над проектом новой Конституции, и он будет представлен ко всеобщему обсуждению. В том числе и на неподконтрольных территориях. Ведь с новой Конституцией им не нужен будет особый статус - особый статус будет у каждого региона".

Кстати, вся эта рекламно-агитационная деятельность, включительно с поездками по регионам, требует немалых денег. Это было бы понятно перед выборами, но сейчас ведь нет и не планируется никаких выборов. Поэтому объяснением может быть именно то, что Мураев (по согласованию с Кремлем) раскручивал себя на роль спасителя страны. "Ведущая роль Муравьева в российских планах подтверждается бордами, которыми завешан Харьков, - констатирует журналистка центра "Миротворец" Катерина Яресько. - Такие бюджеты тратят только под конкретный проект, и вот, похоже, мы узнали, под какой именно".

Ну и еще один факт напоследок. Благодаря каналу "Наш" и рекламному турне по регионам Мураев уже пробился в высшую лигу украинской политики. Он перетянул себе определенную часть электората ОПЗЖ. Недавно "ДС" сравнила рейтинги в начале, середине и конце 2021 г. Во всех трех случаях мы усреднили данные пяти социологических опросов, опубликованных пятью ведущими исследовательскими центрами (КМИС, группа "Рейтинг", Украинский институт будущего, Центр имени Александра Разумкова, центр "CОЦИС"). И оказалось, что на пророссийском фланге взошла звезда лидера партии "Наши" Евгения Мураева. К середине года он получил 4%, а к концу года - 6%. Именно он переманил электорат у сопредседателя ОПЗЖ Юрия Бойко (падение за год с 14,3 до 10,2%), а также у главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука (падение с 3,4 до 1,2%). Партия "Наши" поднялась с 0 до 4,9%, а ОПЗЖ опустилась с 19,9 до 12,3%.

Итак, Мураев готовился к новой роли целый год. Конечно, сейчас можно предполагать, что эта роль ему не достанется, поскольку британцы уже сорвали эти планы. Но остается вопрос о том, как выкрутится из этой истории Зеленский.

Повторим: Мураев уже подготовил нам капитулянтскую конституцию с "широкой культурной автономией регионов", "особым статусом у каждого региона" и уже собирается ее пропагандировать. Более того, у него уже, судя по сообщениям с восточных областей, есть армия пропагандистов и агитаторов. Поэтому в Лондоне и Вашингтоне наверняка внимательно отслеживают, как на все это отреагирует Киев.