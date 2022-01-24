Кандидат Мураев: Как Британия и США побуждают Зеленского к чисткам пророссийских сил

Юрий Васильченко / Depo.ua

Британское МИД ошарашило новостью: страна-агрессор готовит в случае вторжения в Украину марионеточное правительство, которое может возглавить Евгений Мураев. Тот данные британцев опроверг. Так что же это, фейк или достоверная информация, и почему она появилась именно сейчас.

"У нас есть информация, указывающая, что, принимая решение о возможном вторжении и оккупации Украины, правительство РФ пытается привести к власти в Киеве пророссийского лидера. В качестве потенциального кандидата рассматривают бывшего депутата Евгения Мураева", - сообщил МИД Великобритании. Там также подчеркнули, что некоторые из бывших украинских политиков контактируют с российскими разведчиками, вовлеченными в планирование нападения на Украину. По словам министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, "обнародованная информация проливает свет на масштаб российских действий, призванных взорвать Украину". Со ссылкой на собственные источники CNN сообщил, что такая же информация есть и у американцев.

Евгений Мураев сообщения британцев прокомментировал так: "Я с 2018 года под санкциями России из-за конфликта с Медведчуком. У моей семьи там арестованы активы. Как у британских спецслужб и Форин Офиса это сочетается с тем, что меня якобы хочет Россия назначить главой "оккупационного правительства" - это вопрос к мистеру Бину". А в российском МИДе заявление коллег из Лондона назвали дезинформацией и обвинили НАТО в эскалации напряженности вокруг Украины.

Здесь следует отметить, что не натовцы проводят масштабные военные учения вблизи украинских границ, а Россия с ее союзницей Беларусью. Поэтому реакция Москвы может быть из рубрики "на воре шапка горит".

Кроме Мураева, названного потенциальным главой оккупационного режима, в заявлении британцев фигурируют бежавшие на Россию "регионалы" Николай Азаров, Андрей Клюев, Сергей Арбузов и Владимир Сивкович. Против последнего на днях США ввели санкции. С этими лицами, по данным британцев, российские спецслужбы поддерживают связь. Пожалуй, перечень таких лиц можно было бы расширить практически на всех чиновников, которые рванули из Украины после Майдана. Но почему-то ограничились только упомянутым квартетом.

Что касается Мураева, то он даже мог бы поблагодарить МИД Британии за рекламу его и движения "НАШИ", ведь, как показывают последние соцопросы, этот политпроект хоть и набирает обороты, однако он еще далек от того, чтобы конкурировать с мощными политическими игроками. Той же "ОПЗЖ", также играющей на пророссийском поле. Но на самом деле новость о "назначении" оккупантами этого политика "правителем" Украины можно рассматривать как значительную угрозу для Мураева.

Почему "назначение" от МИД Великобритании - это плохие новости для Мураева

Во-первых, теперь он рискует попасть под американские санкции, которые поддержит СНБО. Это повлечет за собой арест активов политика и его фактическое отстранение от активной политической деятельности.

Во-вторых, 6 января 2022 года активист Сергей Стерненко создал петицию с требованием к президенту Владимиру Зеленскому "о применении санкций в отношении телеканала "НАШ", который распространяет российскую пропаганду". Петиция набрала необходимые 25 тысяч подписей и вскоре должна быть реакция на нее президента. В тексте обращения говорится, что Мураев, реальный владелец телеканала "НАШ", неоднократно в его эфире отрицал факт российской агрессии, называя международный вооруженный конфликт, развязанный Российской Федерацией против Украины в 2014 году "гражданской войной". Напомним, год назад, когда СНБО заблокировал каналы Козака-Медведчука, уже было требование закрыть и НАШ, однако тогда Зеленский категорически отказался это делать. "Наши телеканалы не закрывали. Мы закрывали их", - ответил он и уточнил, что решением Совбеза наложили санкции на телеканалы, финансируемые с временно оккупированной территории и государством-агрессором. После информации британцев Зеленскому придется или встать на сторону тех, кто сообщение о подготовке россиянами оккупационного правительства во главе с Мураевым называет фейком (в частности, МИД РФ), или СНБО таки заблокирует "НАШ". После чего у Мураева исчезнет главный информационный ресурс для продвижения своего политпроекта.

Судя по комментарию Михаила Подоляка, советника Офиса президента, на Банковой, похоже, склоняются к тому, что британцы распространили неправду. Господин Подоляк говорит: стоит как можно серьезнее отнестись к этой информации. В то же время он признал, что среди украинцев есть сомнения относительно того, что Мураев мог бы быть"слишком смешной фигурой", избранной Кремлем для того, чтобы возглавить Украину.

В-третьих, новость с Туманного Альбиона может быть сигналом для самой Банковой, что той пора активизироваться с очищением украинского политикума от пророссийских сил и их медиа. И не только идти в наступление на политиков этого идеологического спектра из чужих партий, но также отфильтровать собственное окружение и фракции "слуг" в Верховной Раде и местных советах.

Впрочем, если отойти от фамилий, обнародованных британцами, информацию об оккупационном правительстве необходимо принять во внимание украинским спецслужбам. Здесь уместно вспомнить события 2014 года, когда сначала сорвалась попытка расколоть Украину на харьковском съезде 22 февраля, а после агрессор раскручивал на юге и востоке проект "Новороссии". Тогда России удалось довольно быстро мобилизовать свою агентуру, которая подстрекала население к захвату власти. За годы войны численность такой агентуры существенно уменьшилась, но, к сожалению, полное очищение от потенциальных коллаборантов не произошло. И угроза от тех, кто напек караваев для оккупантов, ничем не меньше угрозы прямого военного вторжения. Его в конце концов может и не быть, а вот пятая колонна всегда готова нанести удар в спину, чтобы спровоцировать внутренний конфликт в интересах агрессора.