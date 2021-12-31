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СНБО планирует определить первых олигархов к концу мая – Данилов
22:32 30.12.2021 |
Совет национальной безопасности и обороны может определить список людей, которые попадут в реестр олигархов, во время заседания, которое состоится 20-25 мая 2022 года. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге.
По словам Данилова, обсуждение закона об олигархах было последним с повестке дня сегодняшнего заседания СНБО. По этому вопросу докладывал министр юстиции Денис Малюська.
"У нас есть понимание, что к концу мая он должен начать уже работать. И если дальше будет продолжаться вся эта процедурная ситуация, 20-25 мая мы можем иметь на заседании Совета нацбезопасности и обороны первых олигархов, которые будут определены через решение СНБО", - сказал Данилов.
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