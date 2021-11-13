Маневры олигархов. Что думают о будущем Зеленского Пинчук и Коломойский

Юрий Вишневский / Деловая столица

Подковерные процессы в украинской политике сейчас идут очень динамично. Все дело в рейтингах и олигархах. Рейтинги власти падают, и это подталкивает олигархов задумываться о будущем.

Первопроходцем стал Ринат Ахметов. Еще с начала октября его медиахолдинг дразнит президента Дмитрием Разумковым и целым рядом других политиков, которые жестко критикуют Владимира Зеленского и "слуг народа". В последние дни между Ахметовым и Банковой развернулась настоящая информационная война.

Было интересно, чью сторону займет Виктор Пинчук. Ведь он тоже, как и Ахметов, возмущен теми авторитарными возможностями, которые создал себе Зеленский законом об олигархах. Два месяца назад на международном форуме YES, организованном в Киеве Пинчуком, инициатива Зеленского была подвергнута жесткой критике. Правда, это не остановило Банковую, и закон был принят, а медиа Пинчука продолжили демонстрировать лояльность власти.

Но на днях на ICTV появилась новая программа "Утро в большом городе". 10 ноября ее героями стали Дмитрий Разумков и его старший сын Александр. Ведущая Александра Кучеренко подловила их на велопрогулке и, конечно же, перевела разговор на тему закона об олигархах. "Подпадает ли под категорию олигархов Владимир Зеленский?" - спросила ведущая. Разумков ответил, что у Зеленского есть три необходимые составляющие олигарха: богатство, власть и влияние на медиа. Ведущая предположила, что у самого Разумкова тоже все это есть. "Нет, - возразил тот, - у меня нет 84 миллионов долларов". Милая беседа, не правда ли, с точки зрения поднятия рейтинга Разумкова и опускания рейтинга Зеленского.

Можно ожидать, что подобные передачи, играющие против Зе-власти и пиарящие ее конкурентов, будет появляться в телеэфире все чаще. Смелости телеканалам и их владельцам придают данные социологов. Например, группа "Рейтинг" рассказала, как изменились настроения украинцев за последние полмесяца. Если сравнивать два соцопроса, 21-23 октября и 4-9 ноября, то рейтинг Зеленского упал с 25,1 до 21,8%, рейтинг партии "Слуга народа" - с 20,4 до 17,3%.

Планы Коломойского

Не менее интересно, какие планы на будущее строит Игорь Коломойский. Ведь он не только главный бенефициар победы Зеленского на президентских выборах. Ему и закон об олигархах выгоден, поскольку он служит обманкой для американцев, которая отводит от Коломойского угрозу более серьезных мер.



Действительно, на "1+1" Зеленский по-прежнему - лучшее, что у нас есть. Но если судить по действиям самого Коломойского, то он тоже готовится к разным вариантам развития событий, включая и тот, при котором на следующих выборах "слуги" и Зеленский лишатся власти.

Похоже, сейчас олигарх захотел выжать максимальный финансовый результат из своего особого статуса в нынешней системе власти. В качестве примера приведем развод "Укрнафты" с "Нафтогазом Украины", который должен быть оформлен на собрании акционеров "Укрнафты" 30 ноября. В повестке дня собрания 12-м пунктом предлагается дать согласие на совершение сделки между "Укрнафтой" и "Нафтогазом" - а именно, мирового соглашения в рамках судебного дела №910/3660/18.

По официальной информации "Нафтогаза", предметом спора по этому делу являются 9,067 млрд куб. м природного газа. Это половина всех объемов в подземных хранилищах Украины (18,1 млрд куб. м). На днях появились сообщения, что по мировому соглашению "Укрнафта" должна получить 3,5 млрд куб. м газа, однако "Нафтогаз" выступил с опровержением. Действительно, мировое соглашение еще не подписано, оно может быть подписано только после собрания акционеров "Укрнафты" 30 ноября, и не факт, что оно таки будет подписано.

Но в любом случае уже сейчас видна логика Коломойского. По официальной информации "Нафтогаза", проблема берет начало в 2006-2013 гг. Тогда цены на газ (в долларах) были в несколько раз ниже, чем сейчас. И Коломойский специально требует, чтобы с ним рассчитались не деньгами (по тогдашним ценам), а физическим объемом газа. Потому что сейчас он сможет продать этот газ обратно тому же "Нафтогазу" и получить сумму в несколько раз больше.

Таким образом, олигарх получит сверхприбыль фактически за счет украинской казны. К примеру, 3,5 млрд куб. м - это по нынешним европейским ценам порядка $2,8 млрд, или 80 млрд грн.

Повторим, такое развитие событий - это еще не факт. Но это то, чего всеми силами добивается Коломойский, корыстно пользуясь тяжелой ситуацией, в которой оказалась Украина из-за газового кризиса. Добивается, хотя прекрасно знает, что огромная дыра в государственных финансах вызовет негативные социально-экономические последствия, которые непременно приведут к новому падению рейтинга Зеленского и "слуг".

И это не единичный случай. 1 ноября судья Хозяйственного суда Киева Виктория Джарты удовлетворила иск ООО "Реватис" (бенефициарный собственник этого ООО - Коломойский). Оно судилось с Приватбанком и Министерством финансов, требуя признать недействительными договоры приобретения и купли-продажи акций Приватбанка во время его национализации в 2016 г.

Тут очень важна предыстория. Это дело №910/17630/19 рассматривается уже по второму кругу. 12 июня 2020 г. тот же Хозяйственный суд Киева закрыл его на основании так называемого "антиколомойского" закона, который был принят в мае 2020 г. (Напомним, что принятие этого закона было одним из условий для возобновления сотрудничества Украины с МВФ.) Однако 28 июля 2020 г. Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил апелляцию ООО "Реватис" и отменил решение Хозсуда Киева по этому делу. Кабмин и Приватбанк обратились в Высший кассационный суд в составе Верховного Суда - и тот 27 октября 2020 г. оставил их жалобу без удовлетворения.

Таким образом, позиция апелляционной и кассационной инстанций уже известна. Коломойский имеет шансы вернуть себе Приватбанк вместе с миллиардами гривень, которые вложило в него государство при докапитализации, как бы дико ни звучал такой прогноз.

Конечно, есть надежда, что в ситуацию вмешается Большая палата Верховного Суда. Но опять же, важно то, что Коломойский реально нацелился забрать Приватбанк, невзирая на те громадные проблемы, которые он создаст Украине, а значит, и Зеленскому.

Складывается впечатление, что Коломойский решил максимально обогатиться за счет Украины, пока есть такая возможность. И его совершенно не останавливает то, что последствия будут катастрофическими для рейтинга Зеленского и "слуг народа".

Это может означать, что он поставил крест на проекте "Зеленский", по той простой причине, что не верит в его шансы повторить успех на следующих президентских выборах.

Ну а о реакции самого Зеленского не будем гадать. Мы ее увидим по тем действиям, которые будут (или не будут) предприняты для того, чтобы поломать планы олигарха.