Более половины украинцев считают президента Зеленского олигархом

Треть граждан Украины, оценивая закон о деолигархизации, назвали его популистским шагом, призванным обеспечить больше популярности президенту Украины Владмиру Зеленскому.

Такую оценку дали 33% украинцев, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

Реальным шагом для преодоления коррупции и уменьшения влияния олигархов в стране закон считают 21% респондентов, 23% назвали закон попыткой Зеленского и его окружения перераспределить собственность в экономике и стать олигархами.

Ещё 11% респондентов считают, что закон о деолигархизации является способом борьбы с политической оппозицией.

Чаще всего граждане Украины считают олигархами бизнесменов Игоря Коломойского (94%) и Рината Ахметова (94%), а также пятого президента Украины Петра Порошенко (89%). Также к числу олигархов относят Виктора Пинчука (82%), Дмитрия Фирташа (80%), народных депутатов фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Сергея Левочкина (63%) и Юрия Бойко (61%), предпринимателя, внефракционного народного депутута Вадима Новинского (58%).

Президента Зеленского считают олигархом 55% опрошенных.

Исследование проведено с 24 ноября по 1 декабря 2021 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2005 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

