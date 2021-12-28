ГБР возбудило два уголовных производства против экс-замминистра внутренних дел Гогилашвили

Государственное бюро расследований возбудило два уголовных производства против бывшего заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили, сообщает пресс-служба ГБР во вторник.

"В первом уголовном производстве досудебное расследование осуществляется по факту возможного совершения Александром Гогилашвили служебного подлога при оформлении на работу в министерство внутренних дел Украины (ч. 1 ст. 366 УК Украины). Второе – по факту возможного превышения служебных полномочий экс-чиновником при пересечении блокпоста в Донецкой области (ч. 2 ст. 365 УК Украины)", - говорится в сообщении, обнародованном в телеграмме.

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Ранее экс-спикер Верховной Рады, народный депутат Дмитрий Разумков сообщил, что ГБР начало досудебное расследование против Гогилашвили по инициативе народных депутатов.

Как сообщалось, в начале декабря на Youtube-канале "Остання крапля" появилось видео, на котором Александр Гогилашвили на въезде в Донецкую область поскандалил с правоохранителями, поскольку его машину остановили.

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Позднее министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что инициирует проведение расследования инцидента с участием замглавы МВД Гогилашвили и отстранение его от должности на этот период.

Сам Гогилашвили извинился "за свою излишнюю эмоциональность" и пообещал способствовать проведению расследованию инцидента на блокпосте в зоне ООС.

Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram написал, что считает, что на инцидент с участием заместителем министра внутренних дел Александра Гогилашвили может быть только одна реакция – увольнение.

13 декабря Кабмин уволил Гогилашвили по собственному желанию.

На сайте МВД указано. что Гогилашвили родился в 1973 году в Грузии. В 2019 году окончил Львовский университет бизнеса и права по специальности "Учет и налогообложение", в 2020 году закончил этот же университет по специальности "Право". В 2019-2019 гг работал социальным работником международной общественной организации "Центр здоровой молодежи" (г.Киев).