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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Игра на понижение. Как скандал с Гогилашвили ударит по Зеленскому

22:16 13.12.2021 |

Политика

 Юрий Вишневский / Деловая столица

Бывают ситуации, когда за деревьями не видно леса. В данном случае деревья - это многочисленные подробности скандала вокруг заместителя (теперь уже бывшего) министра внутренних дел Александра Гогилашвили.

А лес - то, что мишенью этого скандала является отнюдь не хамоватый замминистра. Главной мишенью является лично Владимир Зеленский.

Предусмотрительность силовиков

Гогилашвили был только поводом. Уточним: очень важным поводом. Заместитель министра не просто хамил капитану и старшему сержанту полка полиции особого назначения "Киев" на блок-посту "Долина" на въезде с Харьковской в Донецкую область. Он им прямым текстом угрожал скорой расправой. По информации, которая уже просочилась в медиа, полицейских, которые посмели перечить Гогилашвили, ждало не только увольнение с позором, но и уголовное дело, которое против них могло бы возбудить ГБР по указанию с Банковой.

Не исключено, что эти страхи были беспочвенными. Что на самом деле Гогилашвили вовсе не является мстительным. Но полицейские, похоже, в это не верили. (Здесь, говоря о полицейских, мы имеем в виду не конкретно капитана и старшего сержанта, и не только полк "Киев", но Нацполицию как многозвенную вертикальную структуру.)

Потому и появилось утром 11 декабря видео на YouTube, которое демонстрирует, как Гогилашвили набросился на полицейских на блок-посту. Видео быстро разошлось по соцсетям и медиа.

А вот дальше произошло самое интересное. Видео было фактически предупредительным ударом со стороны полицейских: не надо нас трогать, иначе мы сумеем ответить. Судя по всему, полицейские ждали в ответ сигнала о том, что их услышали и что репрессий против капитана и старшего сержанта не будет. А вместо этого услышали что-то типа "вы не понимаете, кому посмели перечить, это же близкий друг самого Зеленского".

После этого ситуация стала развиваться по сценарию, наихудшему для Банковой. Начался колоссальный слив компромата на самого Гогилашвили и на его супругу Марию Левченко, с упором на их карьерные связи с Зеленским. Очень похоже на то, что этот компромат предусмотрительно собирался несколько лет. И именно сейчас было решено сделать его достоянием широкой общественности.

Чего ждать от Банковой

На Банковой более суток надеялись, что скандал удастся замять. В таких ситуациях политтехнологи Офиса президента типа Михаила Подоляка традиционно рекомендуют, чтобы Зеленский публично никак не комментировал скандал, чтобы никоим образом с ним не ассоциироваться в общественном сознании. Но к обеду 12 декабря на Банковой появилась информация о том, что ожидается появление в интернете еще одного прикольного видео с участием Гогилашвили. И только после этого было решено, что Зеленский напишет пост на своей личной страничке в "Фейсбук", где прозрачно намекнет, что Гогилашвили должен написать заявление об увольнении. На официальном сайте президента эта личная позиция Зеленского не нашла отображения.

Сейчас тактика Банковой - делать вид, что этот скандал касается только наглого поведения Гогилашвили на блок-посту. Дескать, Зеленский на это достаточно отреагировал, Гогилашвили уволен, вопрос закрыт. На Банковой рассчитывают, что теперь скандал утихнет, и собираются этому помочь. Ближайшие дни, 14-17 декабря, это как раз пленарная неделя парламента. И задачей "слуг народа" будет генерировать новости, которые смогут заглушить любые подробности дела Гогилашвили.

Кроме того, знающие люди говорят, что на Банковой сейчас ищут, кого бы еще уволить за наглое поведение перед подчиненными, чтобы показать, что Зеленский такого не терпит. Смысл этого, опять же, в том, чтобы закрепить в общественном сознании лайт-версию скандала. Но проблема Банковой в том, что сейчас очень многие игроки настроены раздувать именно хард-версию, которая говорит не о наглом поведении Гогилашвили, а о его крыше на Банковой.

Эта проблема усугубляется имиджевыми потерями Зеленского. Блогеры, журналисты, оппозиционные политики возмущаются, почему Зеленский продвинул на должность заместителя министра внутренних дел человека с крайне сомнительной биографией. В то же время вся чиновничья рать, глядя на эту историю, увидела, что Банковая не контролирует ситуацию в силовых органах. И это означает, что продолжение следует.

Как связаны Зеленский, Левченко и Гогилашвили

Гогилашвили имеет российское гражданство, действующий паспорт гражданина РФ и индивидуальный налоговый номер в России. Высокую должность в Украине он получил благодаря тому, что он - муж Марии Левченко, которая является помощницей Зеленского. 20 мая 2020 г. на пресс-конференции по случаю годовщины своей инаугурации Зеленский назвал Левченко в числе своих двух помощников. "Мне нужны помощники. У меня их два этих помощника - Мария Левченко, которая была моим помощником, когда работал продюсером, и Сергей Шефир, которому я доверяю", - заявил он.

Сергей Шефир назначен первым помощником президента указом Зеленского от 21 мая 2019 г. А вот указа о назначении Марии Левченко помощником президента нет. Это означает, что Мария Левченко имеет пропуск в Офис президента и выполняет функции помощника президента, не приняв присягу госслужащего и не будучи официально трудоустроена на Банковой.

Основным местом работы Марии Левченко является ООО "Квартал 95". Так написал в своей декларации за 2020 год ее муж Александр Гогилашвили.

В этой связи подчеркнем, что Мария Левченко - отнюдь не "какая-то там секретарша". Напомним, что партия "Слуга народа" была создана в декабре 2017 г., ее возглавил Иван Баканов, а Мария Левченко вошла в состав ее высшего совета еще в 2018-м (когда там не было никого из нынешних нардепов) и оставалась в этом органе также и в 2019 г. То есть Мария Левченко абсолютно в курсе всех секретов самого Зеленского, партии "Слуга народа" и всей Зе-команды.

Сейчас Мария Левченко является очень удобным инструментом для дискредитации Зеленского. И этим уже пользуются, играя на понижение рейтинга Зеленского.

Например, журналист Юрий Бутусов утром 12 декабря написал большой пост о связи Гогилашвили, Левченко и Зеленского, в котором, в частности, отметил: "Гогилашвили большую часть жизни работал в России, где был помощником боксера, а ныне депутата Госдумы РФ Николая Валуева. Обстоятельства его жизни и переезда в Украину неизвестны. По сути, достоверно известно про Гогилашвили только одно - прибыв в Украину по одним данным в 2010-м, а по другим в 2013 году, он женился на личном секретаре Владимира Зеленского Марии Левченко. И Гогилашвили, судя по многочисленным фото, лично дружит с Зеленским. Этого оказалось достаточным, чтобы человека с неизвестной биографией, прибывшего из России, с непонятно как нарисованным дипломом назначили на высокую государственную должность. И это достаточно, чтобы Гогилашвили пользовался привилегиями, охраной и машинами, которые государство не предоставляет большинству министров. В связи с этим важно вспомнить, что секретарь Мария Левченко находилась на совещании в кабинете президента, где Зеленский заслушал доклад начальника ГУР МО Василия Бурбы о готовности захватить вагнеровцев".

Как известно, Бутусов один из первых, еще в августе прошлого года, стал раскручивать "Вагнергейт" - скандал вокруг сорванной украинской спецоперации по поимке боевиков российской частной военной компании "Вагнера", которые воевали против нас на Донбассе. И еще тогда Бутусов обращал внимание на то, что на секретных военных совещаниях на Банковой присутствует Мария Левченко, которая, скорее всего, не имеет соответствующего допуска к гостайне.

Эту же тему уже начала поднимать партия "Европейская солидарность". То есть скандал вышел на парламентский уровень. В заявлении 13 декабря партия поставила ряд вопросов: "Не передавала ли жена Гогилашвили, работающая личным помощником Зеленского, тайную информацию об операциях украинских спецслужб, в частности по подготовке вагнеровской спецоперации? Как жена Гогилашвили Мария Левченко, работая в ОП, получает зарплату в "Квартале-95"? Выходит, она либо не имеет доступа к гостайне, что нарушает законодательство в области нацбезопасности, либо получает средства в обход антикоррупционного законодательства. Поэтому требуем немедленно лишить Марию Левченко доступа к Офису президента, учитывая, что ее называли среди тех, кто слышал доклад разведчиков о подготовке вагнеровской спецоперации в кабинете Зеленского. Отдельно украинцы должны услышать публичные объяснения фотографии личной помощницы Зеленского, где она с явным восхищением и симпатией поклоняется звезде с изображением Путина".

 

Фото Марии Левченко возле звезды Путина разошлось по соцсетям вечером 12 декабря. Оно было сделано еще в 2012 г. в Киеве (на биеналле Arsenale 2012), позже Левченко удалила это фото из своих аккаунтов в соцсетях, но, как видим, оно сохранилось в чьих-то архивах. И то, что это фото вытащено из архивов, лишний раз свидетельствует, что скандал вокруг Гогилашвили - это уже оружие не против Гогилашвили, а против Зеленского.

 

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