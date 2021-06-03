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Посол успокоил Германию относительно восстановления ядерного статуса Украины
08:15 03.06.2021 |
Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что восстановление статуса ядерной державы пока не стоит на повестке дня в Украине.
Об этом он рассказал в интервью военному журналу ".loyal", пишет "Европейская правда".
В апреле Мельник в интервью Deutschlandfunk призвал Запад оказать Украине современное вооружение и немедленно принять в НАТО, иначе, по его словам, на повестке дня встанет вопрос восстановления ядерного статуса.
Сейчас дипломат утверждает, что эта тема на повестке дня не стоит.
"Что же касается восстановления статуса ядерной державы, то я хотел бы пока успокоить наших немецких друзей - на данном этапе эта тема для нас не стоит на повестке дня", - отметил посол в интервью.
В то же время Мельник подчеркнул: большинство украинцев убеждены, что отказ от ядерных арсеналов в свое время была роковой ошибкой.
"Сегодня мы остались с пустыми руками. Потому что Россия как мощная ядерная страна мира захватила военной силой семь процентов территории Украины. Остальные подписанты меморандума не помешали этому военному вторжению. Это означает чрезвычайную потерю доверия, в том числе и для режима нераспространения ядерного оружия", - сказал Мельник.
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"Поскольку именно Германия несет особую историческую ответственность за преступления нацистов против украинского народа, она должна сыграть ключевую роль в вопросе вступления Украины в НАТО - и при этом как можно скорее, без всяких оговорок", - Мельник.
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Если в МИД не озаботились поведением нашего посла в Германии, значит, он устраивает и внешнеполитическое ведомство, и Банковую. Более того, судя по заявлениям и президента Зеленского, и других отечественных деятелей, Мельник с ними на одной волне.
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